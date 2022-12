VfL Tönisberg: Daniel-Richard Franken ist der gefeierte Mann Gruppe 3 und 4: Beim 5:1-Sieg des Bezirksligisten trifft er gleich vier Mal ins Schwarze.

Daniel-Richard Franken vom VfL Tönisberg war mit vier Toren in der Gruppe 4 der Bezirksliga der Mann des Tages. Nicht nur seinetwegen sind die Rot-Weißen klar im Aufwind. In der Gruppe 3 war der erste Rückrundenspieltag für unsere Teams ein mehr als Guter. Vorst, Willich, Grefrath, Hüls und Schiefbahn gewannen, wobei der Erfolg der Letzteren auf Kosten des VfB Uerdingen ging, der mittlerweile bedrohlich abgefallen ist.

Hülser SV - ASV Süchteln II 3:1 (1:1). Weiter gut im Rennen bleiben die Platzherren. Im Duell der Aufsteiger sorgten Erik Heidemann schon nach wenigen Sekunden, Christopher Brüning (53.) und Niklas Küsters (82.) für den nächsten Dreier. Der Ex-Vorster Robin Ingenrieth glich per Elfmeter aus (31.).

SC Waldniel - SSV Grefrath 1:2 (0:0). Lange sprach vieles für eine torloses Unentschieden. Doch als der SC dann doch nach vorne zog - Andreas Klingen (71.) -, schien eine Vorentscheidung gefallen. Aber der SSV raffte sich bestens auf und schlug in Form von zwei Treffern von David Pries noch zurück (80./89.). Beide Male war Michael Funken der Vorbereiter gewesen. In der Nachspielzeit sah Soner Köse noch Gelb-Rot.

SV Vorst - VfL Giesenkirchen 3:1 (1:1). Nach drei Niederlagen in Folge sind die Platzherren, obwohl personell aus dem letzten Loch pfeifend, wieder in die Erfolgsspur eingebogen. Dafür sorgten Tolunay Eyüpoglu (24.), Murat Arslan (61.) und Leonard Severin Hinskes (85.) mit ihren Treffern. Für die Gäste traf Danny Scardina (29.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. In der Nachspielzeit sah Vorsts Alhassane Souare, erst zehn Minuten vorher eingewechselt, noch Gelb-Rot.

VfL Willich - Teutonia Kleinenbroich 3:1 (2:0). Jonas Kunft (26.) und Gian-Luca Mermann per Elfmeter (41.) sorgten für die Halbzeitführung des Gastgeber. Weil danach der Sack aber nicht zugemacht wurde, war nach dem 1:2 von Marius Brunsbach (81.) plötzlich Holland doch noch einmal in Not. Erst der kurz vorher eingewechselte Dimitrios Triantafyllidis sorgte für die endgültige Entspannung (90.+1).

VfB Uerdingen - SC Schiefbahn 0:1 (0:1). Der Höhenflug der Gäste geht weiter. Ihnen langte auf dem Ascheplatz am Rundweg in einer ausgeglichenen Partie ein Kopfballtreffer von Noah Sobiech nach Erdogan-Ecke zum Sieg (39.). Glück hatten sie in der Nachspielzeit, weil erst Keeper Felix Gerdts bestens parierte, und danach auf der Linie gerettet wurde. Die SC-Defensive hatte sich gut auf die hohen und langen Bällen der Gastgeber eingestellt.

1. FC Kleve II - VfL Tönisberg 1:5 (0:3). Durch diesen klaren Erfolg, für den in erster Linie der vierfache Torschütze Daniel-Richard Franken verantwortlich zeichnete (8./19./41./62.), geht es für die Rot-Weißen in der Gruppe 4 bereits hoch auf Platz fünf. Janik Dürwald sorgte für das 4:0 (51.) und Kleves Nicola Mölders (74.) erzielte noch das Ehrentor.