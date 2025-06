VfL Tönisberg braucht einen hohen Sieg für die Landesliga

Trotz einer engagierten Vorstellung sind die Chancen des VfL Tönisberg auf den Aufstieg in die Landesliga fast auf den Nullpunkt gesunken. Das stark ersatzgeschwächte Team um den langen Keeper Robin Bertok, das neben den bereits bekannten Ausfällen am Sonntag auch noch Mike Falcone ersetzen musste, verlor das Duell der Tabellenzweiten der Bezirksligen 5 sowie 4 bei der SpVgg Sterkrade 06/07 mit 1:3 (0:2) – und das nach einer jederzeit ausgeglichenen Begegnung, die hüben wie drüben, je länger es ging, sehr offensiv geführt wurde.

Die Tönisberger begannen gut, der aus der zweiten Mannschaft hochgezogene Elias Omsels traf die Latte und Daniel Franken verzog knapp, ehe die Platzherren durch Goalgetter Damian Vergara Schlootz nach vorne zogen (28.). Sverre Müller legte nach (36.) und bei Halbzeit war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Doch die Moral des VfL war nicht gebrochen und durch das 1:2 von Manuel Franken nach Dollen-Vorarbeit nahm das Spiel, nicht unbedingt hochklassig, aber sehr spannend, schon fast dramatische Züge an (49.). Nach Chancen in Vielzahl hüben wie drüben konnten die Sterkrader erst in der Nachspielzeit durchatmen, nachdem Artur Stankewizius das 3:1 erzielt hatte.

Nach dem 2:2 unter der Woche beim Lokalrivalen VfB Uerdingen kam der TSV Bockum derweil im zweiten Spiel der Entscheidungsrunde um die Abstiegsrelegation am Sonntag erneut nur zu einem Unentschieden. Dieses Mal gab es am heimischen Prozessionsweg gegen Alemannia Pfalzdorf ein leistungsgerechtes 1:1 (1:1), wodurch das Team von Trainer Tino Reucher viele Trümpfe in der Hand hält.

Denn nur, wenn es am Mittwoch in Pfalzdorf zwischen der Truppe um Kapitän Tom Voß und dem VfB Uerdingen ein 3:3 gibt, müssten die Bockumer in die Relegation gegen den Teilnehmer aus Gruppe 1, Ratingen 04/19 II. Gibt es ein 2:2, wäre der TSV mit der Alemannia punkt- und torgleich und sie müssten sich eneut duellieren, während die Uerdinger aus allem raus wären. Gibt es ein 1:1 oder einen Gewinner, ist die Elf um Routinier Timo Welky, der mit einem schönen Distanzschuss für die frühe Führung sorgte (11.), aus allem raus.

Die Punkteteilung, für die bei den Gästen David Rudolf Rothemel sorgte (43.), ist für die Bockumer um so höher zu bewerten, denn nach Gelb-Rot gegen den Vietnamesen Hun Brandon Danh Do spielten sie über eine Halbzeit in Unterzahl (41.). Trotz eines Mann mehr kamen die Pfalzdorfer aber zu kaum einer klaren Möglichkeit – ihr spielerisches Übergewicht hielt sich sehr in Grenzen.