Der VfL Tönisberg ist weiterhin Zweiter. – Foto: Andre Peters

VfL Tönisberg bleibt trotz Nullnummer auf Rang zwei In Gruppe 4 der Bezirksliga reicht dem VfL Tönisberg ein torloses Remis im Verfolgerduell, um den zweiten Platz vor dem FC Neukirchen-Vluyn zu behaupten. Derweil muss sich der CSV Marathon mit einem Rumpfkader geschlagen geben.

Keine Tore gab es am Sonntag im Verfolgerduell der Bezirksliga-Gruppe 4 zwischen dem FC Neukirchen-Vluyn und dem VfL Tönisberg. Unter dem Strich entsprach die Punkteteilung – beide Defensivreihen standen sicher – in einer fairen Begegnung dem Spielverlauf. Tönisberg hatte in der ersten Hälfte die besseren Möglichkeiten, Neukirchen in der zweiten.