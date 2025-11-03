VfL Tönisberg bezwingt Grefrath und klopft ganz sachte oben an

„Krefelder Bezirksligisten vor schwierigen Herausforderungen“ lautete die Überschrift in der Vorschau auf den zwölften Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 3. Das war aber, bei einem Blick auf die blanken Ergebnisse, leicht untertrieben. Denn der VfR Fischeln ging bei TuS Wickrath ebenso leer aus wie der TSV Bockum bei Fortuna Dilkrath. Der CSV Marathon Krefeld bekam trotz guter Gegenwehr beim Spitzenreiter TuRa Brüggen noch ein halbes Dutzend eingeschenkt, was aber schon in die Kategorie Normalfall eingereiht werden kann.

Die Fischelner schrammten bei der 1:2-Niederlage – Ndrin Maloku hatte vorgelegt – knapp an einem verdienten Unentschieden beim Mitaufstiegskandidaten vorbei. Aber eine Tatsache bleibt unübersehbar: Von zuletzt 15 möglichen Punkten holten die Mannen von Trainer Jakob Scheller nur ganze vier. Da sollten schon jetzt alle Alarmglocken läuten. Deshalb muss unbedingt am Freitag gegen den 1. FC Viersen die Wende eingeleitet werden.

Die Bockumer, wieder mit Keeper Luca Jannik Sitterz und Spielmacher Christian Tönnißen enttäuschten derweil vor allem im Spiel nach vorne. Oldtimer Danny Thönes, der nächsten Monat 44 Jahre alt wird, und Goalgetter Moritz Münten mit seinen Saisontoren zwölf und 13, trafen beim Vorjahresabsteiger Fortuna. Durch dieses Negativerlebnis sind die Bockumer nächsten Sonntag in der Partie gegen den SC St. Tönis II doppelt gefordert.

Die Kempener, die fast eine Stunde bei Favorit Neuwerk ihren Kasten sauber hielten, aber dann doch noch klar den Kürzeren zogen, sind auf den drittletzten Abstiegsplatz abgerutscht. Und das auch deshalb, weil die Zweite des SC Union Nettetal beim sieglosen Schlusslicht SV Mönchengladbach 10 erwartungsgemäß die drei Zähler mitnahm. In Neuwerk fehlte nach seiner Gelb-Roten Karte vom Vorsonntag der gefährliche Angreifer Harith Jargavani. Allerdings ist zu erwarten, dass er wegen seiner Ohrfeige gegen einen Grefrather Spieler nach seinem Abgang von der Bezirksspruch-Kammer noch einen Nachschlag bekommt.

Der SC St. Tönis II kassierte gegen Aufstiegsmitaspirant OSV Meerbusch eine knappe Niederlage. Aber noch längst kein Grund, alles infrage zu stellen. Aber langsam wird es trotzdem Zeit, bei der Entwicklung am Tabellenende, das Pluskonto wieder aufzufrischen. Wie für den kommenden Gegner Bockum also eine richtungsweisende Begegnung in knapp einer Woche.

Der VfL Tönisberg behielt in einer ausgeglichenen Partie gegen Nachbar SSV Grefrath wegen guter Konter in der Endphase die Oberhand und schiebt sich weiter nach vorne. Nach ganz oben allerdings ist es noch ein weiter Weg. Und diesen gibt es nur dann, wenn beim SC Union Nettetal II nachgelegt wird. Die Grefrather wird die Niederlage, vor allen Dingen, weil sie vom Spielverlauf eher unglücklich war, kaum umwerfen.