VfL Theesen will Trainer-Schock gegen Soest abschütteln

Fußball: Acar-Nachfolger Timo Niermann wünscht sich drei Punkte für den Ex-Coach im wichtigen Spiel um den Klassenerhalt. – Foto: Neue Westfälische

Für den VfL Theesen steht an diesem Sonntag das richtungweisende Heimspiel gegen Westfalia Soest an. Es ist das erste Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Engin Acar.

Als Engin Acar am vergangenen Dienstagabend seinen überraschenden Rücktritt verkündet hatte, stand der VfL Theesen unter Schock. Doch die Köpfe mussten schnell wieder hochgenommen werden, denn viel Zeit blieb den Verantwortlichen nicht, um eine Nachfolgelösung zu finden. Olaf Tödtmann, sportlicher Leiter beim VfL, sagt: „Wir haben uns am Donnerstagabend zusammengesetzt.“ Die Lösung bis zum Saisonende war für Theesen-Kenner naheliegend, dennoch steht sie erst seit Donnerstag fest: Timo Niermann übernimmt das Amt des Cheftrainers zunächst bis zum Saisonende.

Der neue Chefcoach sieht Theesens Mannschaft gewappnet Tödtmann: „Timo hat die Aufgabe sofort angenommen, und er genießt unser volles Vertrauen.“ Da Niermann nun Cheftrainer ist, bedeutet für den VfL Theesen auch, dass er nicht mehr selbst spielt. „Die Mannschaft ist voll fokussiert, wir hatten eine sehr gute Trainingsbeteiligung und ich glaube, wir sind für das wichtige Spiel gegen Soest gut gerüstet“, sagt Tödtmann. Auch der neue Cheftrainer Timo Niermann sieht die Mannschaft für das Spiel gegen Westfalia Soest gewappnet. „Die letzten Tage waren sehr turbulent, und jetzt muss erstmal ein bisschen Ruhe einkehren“, sagt er. Niermann ist sich der Bedeutung des Spiels am Sonntag bewusst.