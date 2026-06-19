VfL Theesen verpflichtet deutschen A-Junioren Meister

Mit Grigorijs Degtjarves hat der Westfalenligist VfL Theesen nun seinen letzten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.
Die Vita von „Grischa“ kann sich wirklich sehen lassen. NLZ-Ausbildung, deutscher A-Junioren-Meister, U19 Nationalmannschaft (Lettland), Regionalliga-Erfahrung und zuletzt Spieler beim Oberliga-Aufsteiger SC RW Maaslingen.
Teammanager Olaf Tödtmann, der den Deal kurzfristig über die Bühne bringen konnte: „Heute können wir einen weiteren hochkarätigen Neuzugang vermelden. Grischa Djegtjarevs kommt aus Maaslingen zu uns. Der 22 jährige, 189 cm große und in Lettland geborene Angreifer ist beim DSC Arminia Bielefeld und Mainz 05 in der U17 und U19 ausgebildet worden und hat mit Mainz 05 die deutsche U19 Meisterschaft gewonnen. Zudem hat er im Regionalliga-Kader vom FC Gütersloh wertvolle Erfahrungen gesammelt. Wir sind glücklich, dass Grischa sich neben sehr guten weiteren Angeboten für uns entschieden hat und freuen uns sehr mit Ihm in die neue Westfalenliga-Saison zu gehen.“