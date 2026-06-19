VfL Theesen verpflichtet deutschen A-Junioren Meister

Mit Grigorijs Degtjarves hat der Westfalenligist VfL Theesen nun seinen letzten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert.

Die Vita von „Grischa“ kann sich wirklich sehen lassen. NLZ-Ausbildung, deutscher A-Junioren-Meister, U19 Nationalmannschaft (Lettland), Regionalliga-Erfahrung und zuletzt Spieler beim Oberliga-Aufsteiger SC RW Maaslingen.