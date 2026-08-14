VfL Theesen trifft in Kaunitz auf starke Individualisten

VfL-Trainer Timo Niermann hat die Kaunitzer bei deren Spiel gegen den FSC Rheda beobachtet. „Das passte ganz gut, weil wir nach Kaunitz gegen Rheda spielen“, sagt Niermann.

Beide Mannschaften kennen sich seit Jahren. Gemeinsam sind sie zur Saison 2025/26 in die Westfalenliga aufgestiegen. Theesen seinerzeit als Meister, Kaunitz über die Relegation. Nun kommt es zum nächsten Wiedersehen.

Joel Kirsch und Fabio Kristkowitz können den Unterschied machen

Der Theesener Coach freut sich auf das Spiel in Kaunitz: „Die haben eine fantastische Sportanlage und für mich den besten Rasenplatz der Liga.“ Zudem verfügt der FC Kaunitz mit Joel Kirsch und Fabio Kristkowitz über zwei Spieler, die durchaus den Unterschied ausmachen können. „Kristkowitz hat eine überragende Torquote und ist in der Box ekelig zu verteidigen. Kirsch ist insgesamt ein sehr kompletter Spieler“, weiß Niermann.

Zum Kaunitzer Trainer Levent Cayiroglu pflegt Timo Niermann ein gutes Verhältnis. „Levent ist ein sehr guter Trainer, mit dem ich regelmäßig einen guten Austausch habe“, verrät Niermann.

Kaunitzer Kapitän Felix Frosch ist gesperrt

Für den VfL Theesen wird es darauf ankommen, den Gegner möglichst weit vom eigenen Strafraum wegzuhalten. „Wir hatten eine gute Trainingswoche und die Jungs haben mehr Selbstvertrauen gewonnen“, sagt Niermann.

Der Kaunitzer Kapitän Felix Frosch hat unter der Woche im Westfalenpokalspiel gegen den Drittligisten SC Verl eine Rote Karte gesehen. Wegen grob unsportlichen Verhaltens hat er eine Sperre von vier Spielen erhalten. Die gilt für die Westfalenliga und für Pokalspiele. Frosch wird den Kaunitzern somit fehlen.

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