VfL Theesen nutzt Patzer des FC Kaunitz – drei Kellerteams punktgleich

Vier Spieltage vor Schluss sind in Ostwestfalen immer noch keine Entscheidungen in Sicht: Im Gegenteil! Der FC Kaunitz verlor ausgerecht beim zuletzt formschwachen FC RW Kirchlengern (acht sieglose Pflichtspiele in Serie) mit 1:3, was Verfolger VfL Theesen zu nutzen wusste und dank des 3:0-Erfolgs gegen die SF DJK Mastbruch wieder punktgleich mit dem FCK ist. Nur das aktuell minimal bessere Torverhältnis der Verler sorgte dafür, dass es keinen Wechsel an der Spitze gab.