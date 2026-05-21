VfL Theesen macht Interimscoach Timo Niermann zur Dauerlösung

Mit einem 5:0-Heimsieg über den SV Mesum hat der VfL Theesen am vergangenen Sonntag nicht nur ein echtes Statement gesetzt, der Sieg bedeutete für die Bielefelder auch der Klassenerhalt und Tabellenplatz 9. Dabei sah es für den VfL zwischenzeitlich auch richtig brenzlig aus, als man nach der 0:2-Niederlage gegen Westfalia Soest nur noch zwei Punkte über dem Strich stand.
Im Vorhinein der Begegnung hatte Erfolgstrainer Engin Acar seinen überraschenden Rücktritt verkündet. Seitdem hatte der bisherige Co-Trainer Timo Niermann (39), selbst langjähriger Spieler des VfL, interimsweise das Sagen im BIEKRA-Sportpark – und das wird auch über den Sommer hinaus so bleiben. Wie der Verein am Mittwochabend bekannt gab, wird Timo Niermann zur neuen Saison zum Cheftrainer befördert.
„Timo hat uns in einer schwierigen Saison als Interimstrainer voll überzeugt und unser Team zum vorzeitigen Klassenerhalt geführt. Wir freuen uns sehr über Timos Zusage und unseren weiteren gemeinsamen Weg", erklärt Theesens Teammanager Olaf Tödtmann.
Timo Niermann sagt: „Ich bin dem Verein für das entgegengebrachte Vertrauen sehr dankbar und zugleich stolz und glücklich, bei meinem Herzensverein meine erste Tätigkeit als Cheftrainer ausüben zu dürfen. Ein großes Dankeschön geht auch an die Mannschaft und den kompletten Staff, die mich in den vergangenen drei Wochen mit starken Leistungen auf und neben dem Platz unterstützt haben. Ich blicke nun mit voller Vorfreude und Motivation auf die kommende Aufgabe und bin mir gleichzeitig der Bedeutung und Verantwortung dieser Position bewusst."
Timo Niermann wurde unter anderem bei Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld ausgebildet und schaffte über die U19 des FC Gütersloh den Sprung in die damalige Oberliga-Mannschaft des FCG. Über den Delbrücker SC und den SV Spexard landete Niermann 2012 beim VfL Theesen, dem er mit zweijähriger Ausnahme bis heute treu blieb. Je ein Jahr spielte Niermann bei Landesligist SV Avenwedde (2016/17) und Westfalenligist FSC Rheda (2024/25). Seit 2019 gehörte Niermann als spielender Co-Trainer zum Trainerteam des VfL.