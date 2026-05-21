VfL Theesen macht Interimscoach Timo Niermann zur Dauerlösung Der Bielefelder Westfalenliga-Aufsteiger hat den Klassenerhalt in trockenen Tüchern. von red · Heute, 16:51 Uhr · 0 Leser

Teammanager Olaf Tödtmann (l.) und Timo Niermann. – Foto: VfL Theesen

Mit einem 5:0-Heimsieg über den SV Mesum hat der VfL Theesen am vergangenen Sonntag nicht nur ein echtes Statement gesetzt, der Sieg bedeutete für die Bielefelder auch der Klassenerhalt und Tabellenplatz 9. Dabei sah es für den VfL zwischenzeitlich auch richtig brenzlig aus, als man nach der 0:2-Niederlage gegen Westfalia Soest nur noch zwei Punkte über dem Strich stand.

Im Vorhinein der Begegnung hatte Erfolgstrainer Engin Acar seinen überraschenden Rücktritt verkündet. Seitdem hatte der bisherige Co-Trainer Timo Niermann (39), selbst langjähriger Spieler des VfL, interimsweise das Sagen im BIEKRA-Sportpark – und das wird auch über den Sommer hinaus so bleiben. Wie der Verein am Mittwochabend bekannt gab, wird Timo Niermann zur neuen Saison zum Cheftrainer befördert. „Timo hat uns in einer schwierigen Saison als Interimstrainer voll überzeugt und unser Team zum vorzeitigen Klassenerhalt geführt. Wir freuen uns sehr über Timos Zusage und unseren weiteren gemeinsamen Weg", erklärt Theesens Teammanager Olaf Tödtmann.