VfL Theesen liefert eine starke Leistung bei Preußen Espelkamp

Bielefeld. Im Kellerduell gelang dem VfL Theesen beim FC Preußen Espelkamp ein Sieg. Trainer Engin Acar hatte vor dem Spiel gefordert: „Verlieren verboten.“ Seine Mannschaft hörte auf ihn und gewann 4:1 (2:1).

„Das war heute eine überragende Mannschaftsleistung“, sagte Acar und kam aus dem Schwärmen gar nicht heraus. Allerdings musste er zugeben, dass der Start ins Spiel nicht ganz so günstig verlaufen war.

Mit einem abgefälschten Schuss gingen die Espelkamper Preußen zunächst in Führung (10.). „Alles, was danach kam, war aber top“, versicherte Acar. Mattis Beckmann schoss an die Unterkante der Latte (13.), Jannik Tödtmann zwang den Espelkamper Keeper zu einer Glanztat (17.).

Theesen dreht den Rückstand und geht in Führung

Dann jubelte Theesen: Iven Sielemann erkämpfte sich den Ball und traf zum 1:1 (20.). Der VfL erarbeitete sich im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit etliche Konter. In der 44. Minute war es eine Einzelaktion von Taha Ajdar Moulla, die die 2:1-Führung brachte. Acar: „Das war total verdient, wir hätten eigentlich sogar höher führen müssen.“

Nach dem Seitenwechsel machten die Theesener genau so weiter. Sie waren aggressiv und schafften es, die langen Bälle von Espelkamp früh zu unterbinden. Nach einer Verlagerung über Tödtmann und Timur Rieger war Beckmann zur Stelle und erhöhte auf 3:1 (59.). Mit zunehmender Spieldauer brachte Coach Engin Acar frische Kräfte. Dominik Sander kam in der 77. Minute und hatte kurz darauf eine dicke Chance.

Dann brachte Acar Tino Aleksic (81.), und der dankte seinem Trainer das entgegengebrachte Vertrauen mit dem 4:1, indem er eine Sielemann-Flanke vollstreckte (89.). „Für Tino freut es mich sehr, er ist ein guter Junge. Insgesamt war der Sieg wichtig für uns“, so Acar.

VfL Theesen: Laarmann – Darlath, Sori Kaba, Strathoff, Giorgio, Beckmann (81. Aleksic), Sielemann (90.+2 Güner), Ajdar Moulla (90. Richter), Tödtmann, Rieger (90.+2 Kunert), Bentria (77. Sander)

