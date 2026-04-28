VfL Theesen kassiert späten Ausgleich in Rödinghausen

Fußball-Westfalenliga: Die Gastgeber treffen gegen den VfL in der Nachspielzeit. Das sagt Theesens Trainer Engin Acar – Foto: Neue Westfälische

Fußball-Westfalenliga: Die Gastgeber treffen gegen den VfL in der Nachspielzeit. Das sagt Theesens Trainer Engin Acar

Bielefeld. Im Spiel der Tabellennachbarn SV Rödinghausen II und VfL Theesen gab es eine Punkteteilung. Nach 90 intensiven Minuten stand es 2:2. Wirklich geholfen ist im Abstiegskampf mit diesem Ergebnis beiden Teams nicht. „Das Glück ist momentan nicht auf unserer Seite“, sagte VfL-Trainer Engin Acar nach dem Spiel. Der Rödinghauser Ausgleichstreffer zum 2:2 fiel in der Nachspielzeit. „Deswegen kann Rödinghausen sicher mit diesem Ergebnis und dem Punkt auch etwas besser leben als wir“, meinte Acar.

Beiden Teams war anzumerken, dass sie im Abstiegskampf stecken. Die Theesener machten es gut, überzeugten gerade in den Zweikämpfen. Acar: „Wir haben uns in jedes Duell reingeworfen, da kann ich meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen.“ Der VfL Theesen passt nach der Pause nicht auf Und der VfL belohnte sich kurz vor der Halbzeit für seinen engagierten Auftritt. Mattis Beckmann zog von links nach innen und schloss ins lange Eck zur Führung ab (40.). Acar: „Das war ein schönes Tor.“ Und auch der Zeitpunkt war für die Gäste gut, so kurz vor der Pause.