VfL Theesen im Abschluss nicht konsequent genug gegen starken Spitzenreiter

Fußball-Westfalenliga: Entscheidung schon zur Halbzeit gefallen. Theesens Trainer Engin Acar vermisst gegen Maaslingen den nötigen Willen – Foto: Neue Westfälische

Bielefeld. Gegen den souveränen Tabellenführer RW Maaslingen konnte der VfL Theesen in seinem Heimspiel nichts Zählbares holen. Maaslingen gewann 5:1 (3:0). Dass es kein leichtes Spiel werden würde, wusste Theesens Trainer Engin Acar im Vorfeld. Mit fünf Gegentoren hatte er allerdings nicht gerechnet. Das erste Mal musste VfL-Keeper Luis Weber in der 18. Minute hinter sich greifen. Maaslingen ließ das 2:0 nur wenige Minuten später folgen, dieses Mal per Elfmeter (23.).

Damit nicht genug, denn in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang den Gästen gar das vorentscheidende 3:0 (45.+1). Acar: „Wir hatten vor und nach dem 0:1 und gute Chancen, die wir nicht genutzt haben.“ Beckmann trifft gegen seinen künftigen Klub Maaslingen Acar haderte erneut mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. Mattis Beckmann erzielte gegen seinen künftigen Klub das 1:3 nach einem sehr gut getretenen Standard von Routinier Timo Niermann (51.). Doch die Theesener verpassten es, den potenziellen Schwung des Tores zu nutzen.