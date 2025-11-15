VfL Theesen darf sich in Espelkamp keine Niederlage erlauben

Bielefeld. Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage aus der Vorwoche hat der VfL Theesen am Sonntag die nächste Chance auf drei Punkte. Die Mannschaft von Trainer Engin Acar gastiert beim FC Preußen Espelkamp. Anstoß im Sportpark Mittwald ist um 15.30 Uhr.

Gegner Espelkamp hat erst am Donnerstag sein Nachholspiel vom zwölften Spieltag bei Borussia Emsdetten 2:1 gewonnen. Folglich dürften die Espelkamper Beine am Sonntag etwas schwerer sein, als die des VfL Theesen.

Tabellarisch stehen die Teams nicht weit auseinander. Der VfL rangiert aktuell mit 15 Punkten gerade so noch über dem Strich zur Abstiegszone. Espelkamp hat 13 Zähler und ist Vorletzter. Für beide Mannschaften ist es also ein sehr wichtiges Spiel.

Zwei Theesener Spieler kehren zurück

Theesens Trainer Acar sagt über die Preußen: „Espelkamp hat sich berappelt. Wir müssen uns auf lange Bälle einstellen und versuchen, gerade die zweiten Bälle zu ergattern. Dazu ist es wichtig, dass wir in den Zweikämpfen präsent sind.“

Die personelle Situation hat sich beim VfL Theesen zumindest ein bisschen entspannt. Jannik Tödtmann und Tom Fuhrmann haben ihre Gelb-Rot-Sperren abgesessen. „Wir wollen nicht jammern, sondern aus den letzten zwei Spielen dieses Jahr das Maximum rausholen. Für Sonntag gilt: Verlieren verboten“, so der Theesener Coach.

