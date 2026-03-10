VfL Theesen belohnt sich für den Aufwand gegen den Spitzenreiter nicht

Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie und hatten durch Mattis Beckmann die erste Torannäherung (7.). Kurz darauf erlief Kai-Niklas Janz einen zu kurzen Pass der Gäste, sein Schuss aus rund 30 Metern ging aber am Tor vorbei (9.).

Bielefeld. Die beste Nachricht rund um den VfL Theesen zuerst: Kapitän Benedikt, der sich in der Hinrunde das Schienbein gebrochen hatte, feierte im Spiel gegen Westfalia Kinderhaus sein Comeback. Der VfL unterlag dem Spitzenreiter am Ende zwar 1:2 (0:0), doch Coach Engin Acar zog ein insgesamt positives Fazit.

Auch Jannik Tödtmann scheiterte aus der Distanz (14.). Dann musste Beckmann verletzt raus. Acar: „Mattis hat sich vertreten.“ Der Tabellenführer aus Münster hatte im ersten Durchgang nur eine nennenswerte Aktion – ein Kopfball von Haverland ging knapp über die Latte (18.).

VfL-Trainer findet lobende Wort für sein Team

Acar, der im Vorfeld zu dem Spiel noch die Grundtugenden von seiner Mannschaft eingefordert hatte, sagte hinterher: „Die Art und Weise mit Ball hat mir gefallen. Die Jungs haben einen guten Aufwand betrieben, nur leider keinen Ertrag dafür bekommen. Aber man hat gesehen, was möglich ist, wenn die Grundtugenden da sind.“

Mit einem Doppelschlag ging Kinderhaus nahezu aus dem Nichts 2:0 in Führung (65., 69.). „Die Gegentore fallen zu einfach. Da haben wir beide Male den Ball nicht gelöscht gekriegt“, so Acar. Tino Aleksic verkürzte auf 1:2 (75.).

VfL Theesen: Weber – Darlath, Sori Kaba, Giorgio, Beckmann (15. Aleksic), Ajdar Moulla (76. Güner), Janz (71. Niermann), Kirici, Tödtmann, Rieger, Bentria (83. Genz)

