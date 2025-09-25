Der 9. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Hochspannung an beiden Enden der Tabelle. Während Spitzenreiter VfL Stenum nach der ersten Saisonniederlage auf Wiedergutmachung aus ist, drängen Verfolger Wildeshausen und GVO Oldenburg auf weitere Siege im Titelrennen. Im Tabellenmittelfeld kommt es zu direkten Duellen, bei denen Konstanz gefragt ist, und im Keller kämpfen Wiefelstede, Abbehausen und Obenstrohe verzweifelt um den Anschluss. Jeder Punkt kann nun schon richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf werden.

Frisia kam am letzten Spieltag böse unter die Räder und ging in Wildeshausen mit 0:6 unter. Dennoch hat das Team zuvor mit 14 Punkten solide gearbeitet. Nordenham, als Aufsteiger gestartet, mischt oben mit und feierte zuletzt ein klares 3:0 gegen Abbehausen. Beide Teams trennen nur zwei Punkte, ein echtes Spitzenspiel des oberen Tabellendrittels.

Der FC Hude hat sich mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen auf Platz neun vorgearbeitet. Besonders die Offensive ist dabei immer wieder brandgefährlich. Wildeshausen ist als Absteiger noch ungeschlagen und ließ zuletzt beim 6:0 über Frisia Wilhelmshaven die Muskeln spielen. Mit nur drei Gegentoren in acht Partien ist der VfL klarer Favorit, doch Hude ist für Überraschungen gut.

Nach dem 3:1 in Rastede und dem Kantersieg gegen Obenstrohe (10:1) gehört GVO Oldenburg zu den torhungrigsten Teams der Liga. Mit 32 Treffern aus acht Spielen stellt man aktuell die beste Offensive. Heidmühle hingegen sorgte zuletzt mit dem 4:1 gegen Tabellenführer Stenum für ein Ausrufezeichen. Es könnte ein Duell auf Augenhöhe werden, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Obenstrohe steckt mit nur sieben Zählern tief im Keller und kassierte in den letzten drei Spielen gleich 13 Gegentore. Vor allem defensiv wirkt die Mannschaft anfällig. Rastede dagegen konnte nach zwei Niederlagen in Folge nicht an Konstanz gewinnen, zuletzt setzte es ein 1:3 gegen GVO Oldenburg. Beide Teams brauchen dringend Punkte, sodass ein kampfbetontes Duell zu erwarten ist.

Der Tabellenführer aus Stenum musste am letzten Wochenende die erste Niederlage der Saison hinnehmen (1:4 in Heidmühle). Dennoch führt der VfL die Liga weiterhin mit 21 Punkten an. Die zweite Mannschaft des VfL Oldenburg gewann zwar klar gegen Wiefelstede, zeigt aber bisher große Schwankungen. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine kleine Sensation.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin 15:00 PUSH

Wiefelstede ist mit null Punkten und nur einem erzielten Tor das klare Schlusslicht der Liga. Vor allem die Offensivschwäche macht dem Aufsteiger schwer zu schaffen. Tur Abdin holte zuletzt ein respektables 0:0 in Großenkneten und belegt mit 16 Punkten einen starken sechsten Platz. Für die Gäste ist es eine Pflichtaufgabe, wollen sie oben weiter mitmischen.