Der 5. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems I ist bereits in vollem Gange – und hat schon für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Großenkneten setzte sich im Verfolgerduell knapp mit 2:1 gegen Rastede durch und schob sich damit in die Spitzengruppe, während Rastede den Anschluss nach oben zu verlieren droht. Wildeshausen macht sich zwischenzeitlich zum neuen Spitzenreiter und untermauerte mit einem klaren 4:0 in Wardenburg seine Aufstiegsambitionen und bleibt ungeschlagen an der Spitze. Nun stehen mit dem Topspiel zwischen GVO Oldenburg und dem VfL Stenum sowie den richtungsweisenden Partien im Tabellenkeller noch einige spannende Begegnungen bevor.

Der FC Hude hat nach dem schwachen Saisonstart beim 0:5 in Rastede den nächsten herben Rückschlag hinnehmen müssen und steht mit nur drei Punkten auf Platz 13. Vor allem die Abwehr offenbarte erneut große Lücken und ließ einfache Gegentore zu. Auch Heidmühle kommt noch gar nicht rein in die Spielzeit und wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. In diesem Duell stehen beide Mannschaften unter Druck, um nicht früh im Tabellenkeller festzustecken.

Der VfR Wardenburg musste beim 0:4 gegen den VfL Wildeshausen eine herbe Klatsche hinnehmen und steht nun mit sechs Punkten im unteren Mittelfeld. Besonders die Defensive zeigte sich erneut anfällig, bereits 13 Gegentore sprechen eine deutliche Sprache. Wildeshausen hingegen bleibt ungeschlagen und führt die Tabelle souverän an. Mit 14:2 Toren nach fünf Spielen deutet alles darauf hin, dass der Absteiger ein ganz heißer Kandidat für den direkten Wiederaufstieg ist.

Der TSV Abbehausen liegt mit nur einem Punkt aus vier Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz und ist bisher hinter den Erwartungen geblieben. Auch die Defensive schwächelt – bereits elf Gegentore sprechen Bände. Tur Abdin Delmenhorst hingegen feierte zuletzt einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Nordenham und verschaffte sich damit etwas Luft. Mit einem weiteren Erfolg könnte sich das Team ins Mittelfeld schieben, während Abbehausen weiter in der Krise steckt.

Wilhelmshaven und der VfL Oldenburg II sind bislang ungeschlagen, haben aber jeweils schon zwei Unentschieden auf dem Konto. Während Frisia vor allem defensiv überzeugt (nur zwei Gegentore), haderte Oldenburg II zuletzt mit der Chancenverwertung, konnte aber die letzten beiden Spiele gewinne. Beide Teams stehen punktgleich im oberen Tabellendrittel und wollen mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze wahren. Es dürfte ein enges Duell werden, in dem wohl Kleinigkeiten entscheiden.

Aufsteiger Nordenham startete stark in die Saison, kassierte zuletzt aber zwei bittere Niederlagen. Besonders die 0:3-Pleite gegen Tur Abdin zeigte, dass die Mannschaft noch Lehrgeld zahlen muss. Ebenfalls als Aufsteiger unterwegs ist der TV Jahn Delmenhorst, welcher bei vier Punkten steht. Beide Teams stehen im unteren Mittelfeld und wollen sich mit einem Sieg etwas Luft verschaffen.

Das absolute Topspiel steigt in Oldenburg, wo der Tabellendritte GVO Oldenburg den Tabellenzweiten Stenum empfängt. Der GVO hat sich nach der Auftaktniederlage mit drei Siegen eindrucksvoll zurückgemeldet und zeigte zuletzt beim 4:0 in Wiefelstede seine Offensivstärke. Der VfL Stenum marschiert bislang makellos mit vier Siegen und 14:3 Toren durch die Liga und will sich die Tabellenführung zurückholen. Für beide Teams ist dieses Duell ein richtungsweisender Test.

Der Aufsteiger aus Wiefelstede wartet nach vier Niederlagen und nur einem erzielten Tor weiter auf die ersten Punkte in der Liga. Das Team steckt damit bereits früh tief im Tabellenkeller fest. Auch TuS Obenstrohe reist angeschlagen an, nachdem man zwei Spiele in Folge verloren und dabei kein einziges Tor erzielt hat. Für beide Mannschaften ist dieses Kellerduell von enormer Bedeutung – der Verlierer steckt wohl endgültig im Abstiegskampf fest.