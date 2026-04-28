VfL Stenum präsentiert ersten Neuzugang: Fabian Post kommt vom GVO

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Der VfL Stenum treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Bezirksliga Weser-Ems weiter voran – und vermeldet den ersten Neuzugang. Vom GVO Oldenburg wechselt Mittelstürmer Fabian Post an den Kirchweg.

Während die Planungen mit dem bestehenden Kader nahezu abgeschlossen sind, haben die Verantwortlichen frühzeitig auf dem Transfermarkt agiert. Mit Post stößt ein groß gewachsener Angreifer zum Team, der die Offensive verstärken und insbesondere durch seine Präsenz für neue Impulse sorgen soll. In den vergangenen zwei Spielzeiten stellte er seine Torgefährlichkeit in der Liga bereits unter Beweis.

Auch der Stürmer selbst blickt mit Überzeugung auf den Wechsel: „Ich habe in den vergangenen zwei Jahren gesehen, dass hier ein sehr guter und ambitionierter Fußball gespielt wird. Dazu haben mich die guten Gespräche sowie die optimalen Gegebenheiten im Verein schließlich überzeugt, nach Stenum zu wechseln.“