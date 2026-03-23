VfL Stenum dreht Partie eindrucksvoll Nach Rückstand zur Pause zeigt VfL Stenum Moral und Effizienz – deutlicher Erfolg spiegelt erst die zweite Halbzeit wider von Redaktion · Heute, 09:53 Uhr · 0 Leser

Lange tat sich VfL Stenum schwer, lag sogar zurück und konnte sich über den Pausenstand nicht beklagen. Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt: Mit mehr Zugriff, Mentalität und eiskalter Chancenverwertung wurde aus einer umkämpften Partie am Ende ein klarer 5:1-Erfolg.

Im Heimspiel gegen TuS Obenstrohe setzte sich VfL Stenum am Ende deutlich und verdient mit 5:1 durch – auch wenn der Spielverlauf dieses Ergebnis zunächst nicht erahnen ließ. Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die folgerichtig in Führung gingen und das Spielgeschehen bestimmten. VfL Stenum tat sich schwer, Zugriff zu finden, und konnte sich glücklich schätzen, noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Der Treffer zum 1:1 brachte das Team zurück ins Spiel, doch insgesamt war der Halbzeitstand eher schmeichelhaft.