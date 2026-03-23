VfL Stenum dreht Partie eindrucksvoll

Lange tat sich VfL Stenum schwer, lag sogar zurück und konnte sich über den Pausenstand nicht beklagen. Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt: Mit mehr Zugriff, Mentalität und eiskalter Chancenverwertung wurde aus einer umkämpften Partie am Ende ein klarer 5:1-Erfolg.
Im Heimspiel gegen TuS Obenstrohe setzte sich VfL Stenum am Ende deutlich und verdient mit 5:1 durch – auch wenn der Spielverlauf dieses Ergebnis zunächst nicht erahnen ließ.
Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die folgerichtig in Führung gingen und das Spielgeschehen bestimmten. VfL Stenum tat sich schwer, Zugriff zu finden, und konnte sich glücklich schätzen, noch vor der Pause den Ausgleich zu erzielen. Der Treffer zum 1:1 brachte das Team zurück ins Spiel, doch insgesamt war der Halbzeitstand eher schmeichelhaft.
Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Bild. VfL Stenum kam deutlich besser in die Partie, agierte präsenter in den Zweikämpfen und arbeitete sich Schritt für Schritt die Kontrolle zurück. Spielerische Glanzmomente blieben zwar weiterhin rar, stattdessen prägten Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft das Geschehen.
Die Entscheidung ließ lange auf sich warten. Erst in der 81. Minute fiel der erlösende Führungstreffer – und dieser wirkte wie ein Befreiungsschlag. Mit der Führung im Rücken spielte VfL Stenum befreiter auf und nutzte die sich bietenden Räume konsequent.
In der Schlussphase folgte ein regelrechter Torrausch: Drei Treffer innerhalb von nur drei Minuten sorgten für klare Verhältnisse und machten aus einer engen Partie ein deutliches Ergebnis.
VfL Stenum – TuS Obenstrohe 5:1
VfL Stenum: Maik Panzram (68. Stefan Kulikow), Torben Würdemann, Felix Oetjen, Simon Kösters, Jendrik Heinrich, Asher Attoh, Lennart Osterloh (82. Mirco Ruge), Alexander Kohlhaupt (71. Oscar Oetjen), Serge Armand Bionghona (61. Julian Soerensen), Tom Geerken, Salim Drammeh (70. Luca Liske) - Trainer: Elias Schröder
TuS Obenstrohe: Colin Pils, Christian-Günter Albers, Finn Albertzarth, Tobias Gomille (83. Torvid Joosten), Deik Neumann, Janis Theesfeld, Tjade Fynn Joosten, Louis Henk, Malte Haspelmath, Lennart Siebrecht, Ermal Hyseni (71. Rahbear Fattah) - Trainer: Markus Stern
Schiedsrichter: Lukas Kirch
Tore: 0:1 Louis Henk (26.), 1:1 Tom Geerken (36.), 2:1 Asher Attoh (81.), 3:1 Julian Soerensen (86.), 4:1 Stefan Kulikow (87.), 5:1 Oscar Oetjen (88.)