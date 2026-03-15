VfL stellt Trainerteam neu auf Kreisliga Sinsheim +++ In Mühlbach kommt es zur kommenden Saison zu einer Veränderung auf der Trainerposition von Pressemitteilung/VfL/red. · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der aktuelle Cheftrainer Manuel Hecker informierte die Verantwortlichen bereits Ende des vergangenen Jahres darüber, dass er aus privaten und zeitlichen Gründen künftig nicht mehr zu 100 Prozent als Cheftrainer für Mannschaft und Verein zur Verfügung stehen kann.

Die Vereinsführung machte sich daraufhin auf die Suche nach einem geeigneten Nachfolger und wurde Mitte Februar fündig: Frank Belz wird zur neuen Saison das Amt des Cheftrainers übernehmen. Frank Belz kann auf langjährige Erfahrung als Trainer zurückblicken und verfügt über eine gültige B-Trainerlizenz. In der Vergangenheit war er unter anderem beim SV Massenbachhausen, beim VfL Eberstadt, der SGM Fürfeld/Bonfeld sowie zuletzt bei der SG Stetten/Kleingartach tätig. Dort gelang es ihm maßgeblich, die Mannschaft zweimal in der Bezirksliga zu halten.

Kontinuität gibt es im Trainerteam ebenfalls: Jan Koser bleibt auch in der kommenden Saison Co-Trainer der Mannschaft. Zudem wird Manuel Hecker dem VfL weiterhin erhalten bleiben. Er wird künftig der erweiterte Arm des Trainerteams sein, bei Bedarf auch als Spieler zur Verfügung stehen und gemeinsam mit Marco Appelt die sportliche Leitung übernehmen.