VfL Sponheim gewinnt zweistellig, Lalo-Laubenheim endlich wieder

Mit einem beeindruckenden 10:0-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft des FC Bad Sobernheim gelang dem Team von Trainer Marc Förster ein perfekter Start – auch wenn das Ergebnis laut dem Coach etwas über den tatsächlichen Spielverlauf hinausging. „In den ersten 20 Minuten war der Gegner absolut ebenbürtig, vielleicht sogar ein kleines Stück besser“, ordnete Förster die Anfangsphase ein. Doch dann brachte ein berechtigter Foulelfmeter (24.) den VfL auf Kurs – der Anfang vom Ende für die Heimelf.

In der Folge zeigte sich Sponheims Mehler besonders treffsicher: Erst staubte er nach einem Abpraller eiskalt ab (26.), dann zimmerte er einen satten Distanzschuss unhaltbar ins Netz (43.) – sein Doppelpack brachte Bad Sobernheim endgültig ins Straucheln. Noch in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs sorgte ein weiterer Doppelschlag für klare Verhältnisse: Ok netzte beide Male ein, jeweils nach sehenswerten Kombinationen. Mit dem 5:0-Halbzeitstand war die Partie entschieden.

Chrsitian Härter hält „die Null"

In Durchgang zwei nutzte Sponheim eiskalt die Fehler im Spielaufbau der Gastgeber. Immer wieder wurde früh gepresst, Ballverluste provoziert und konsequent bestraft. Das Ergebnis schraubten die Gäste mit fünf weiteren Treffern deutlich in die Höhe. In der letzten Minute der Partie hatte die Heimelf eine Riesenchance per Kopf, doch der Sponheimer Keeper Härter reagierte glänzend und sicherte seinem Team damit die weiße Weste.

„Drei bis vier Tore zu hoch war das Ergebnis schon“, gab Förster zu. „Das kam vor allem zustande, weil sich der Gegner irgendwann aufgegeben hat. Trotzdem war es ein sehr gelungener Start für uns.“ Förster trat dennoch auf die Euphoriebremse: „Wir dürfen den Erfolg jetzt nicht überbewerten, nur weil wir zehn Tore gemacht haben. Das nächste Spiel geht wieder bei 0:0 los.“ Ein Sonderlob verteilte er abschließend an den Gegner aus Bad Sobernheim: „Sie waren sehr fair, und das bis zum Schluss. Großen Respekt dafür."

Der Spielfilm: 0:1 Ueyduel (24. Foulelfmeter), 0:2 Mehler (26.), 0:3 Mehler (43.), 0:4 Ok (45.+1), 0:5 Ok (45.+3), 0:6 Schauß (48.), 0:7 Zimmermann (56.), 0:8 Schauß (57.), 0:9 Zimmermann (61.), 0:10 Toves (65.)

