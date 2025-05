VfL Sittensen wird zum zweiten Mal in Folge Meister

Zweimal ist kein Zufall – Meisterschaft am Muttertag perfekt gemacht!

Was für ein Tag für den VfL Sittensen und was für ein Geschenk zum Muttertag! Am 4. letzten Spieltag der Saison sicherte sich unsere Erste Herren mit einem starken Auftritt die Meisterschaft und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Back to Back heißt es jetzt für den VfL: Meister 2024 und 2025.