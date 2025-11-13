VfL Sittensen vor dem Aus?

Unbesetzte Posten im Vorstand und Auflösung der Leistungsabteilung: Der große VfL Sittensen gerät ins Taumeln. Ob sich ein neuer Vorstand finden lässt oder ob hier bald das Licht ausgeht, entscheidet sich am Samstag bei der Mitgliederversammlung.

Der VfL Sittensen gehört mit 17 Abteilungen und über 2.300 Mitgliedern zu den größten Sportvereinen des Landkreises. Doch nun steht er kurz vor dem Aus. Das Ende des ambitionierten und dann umstrittenen Leitungsfußball-Projekts ist bereits verkündet worden, denn sowohl die Trainer als auch die sportliche Leitung waren zurückgetreten. Folgt diesem Weg nun der gesamte Sittenser Sportverein?

Jetzt haben er und der noch übrige Vorstand eine Mitgliederversammlung einberufen. Am Samstag, 15. November, um 16 Uhr wollen sie im Ludwig-Otto-Ehlers-Haus in Sittensen einen neuen Vorstand wählen. Falls das nicht klappt, sieht es für die Sportler schlecht aus. Gesucht werden außerdem dringend Kassenwart und Schriftwart.

„Das ist ein Schreckensszenario, das ich mir nicht vorstellen möchte“, sagt Willy Fröhlich. Im Juni hat er den Vorsitz des VfL kommissarisch übernommen, nachdem Egbert Haneke seinen Rücktritt verkündet hatte. „Ich wurde angerufen und gefragt, ob ich helfen kann. Natürlich wollte ich das, denn dass der Verein aufhört zu existieren, das darf nicht passieren“, so der Groß Meckelser, der im VfL als Linedancer aktiv ist.

Als erster Vorsitzender hat sich Willy Fröhlich zur Wahl aufstellen lassen. Wahlkandidatin für den Posten des zweiten Vorsitzenden ist Katharina Behrens. Weitere Kandidaten für die einzelnen Posten des Geschäftsvorstands gibt es bis jetzt nicht. „Wir hoffen, dass wir für jedes Amt mehrere Personen finden, damit die Arbeit aufgeteilt werden kann“, so Fröhlich.

Laut Gerüchten soll es auf der Versammlung zu Aufruhr kommen

Die Versammlung wird nicht nur wegen der Wahlen von Willy Fröhlich mit Spannung erwartet. Es gehen bereits Gerüchte um, dass Eltern, die wegen des gescheiterten Leistungsfußball-Projekts verärgert sind, ihrem Unmut auf der Versammlung zum Ausdruck bringen wollen. Sie geben Willy Fröhlich die Schuld für das Ende des Projekts, denn er untersagte einem der Trainer seine Tätigkeit, solange kein Vertrag geschlossen ist. Dieser Trainer hatte ohne Wissen des Vereinsvorstandes den Trainerposten übernommen. „Wir wollten ihn dann offiziell unter Vertrag nehmen. Wir haben ihm zwei Angebote gemacht. Jedes Mal kamen neue Forderungen. Das ging so nicht“, erklärt Fröhlich seine Entscheidung.

Das Problem, das dem Verein nun vielleicht zum Verhängnis wird, formuliert Willy Fröhlich deutlich: „Der Verein ist zu schnell gewachsen.“ Durch die Anschaffung der Kunstrasenplätze sei man zu ehrgeizig geworden, wollte zu viel in kurzer Zeit, meint er. „Dafür fehlte dem Verein das Fundament. Ohne eine Basis kann keine Leistungsabteilung aufgebaut werden“, sagt er. Die Kosten, die dadurch entstanden, konnten vom VfL nicht getragen werden, denn so eine Leistungsabteilung braucht lizenzierte Trainer, und die wollen bezahlt werden.

Willy Fröhlich ist erfahren und bleibt ruhig – er ist auf alles vorbereitet

Dass es zu Anfeindungen oder Ausschreitungen auf der Versammlung kommen könnte, beunruhigt den Pensionär nicht. „Ich bin erfahren in der Vereinsarbeit. Ich war schon im Landes- und im Bundesverband tätig. Wir sind auf alles vorbereitet, auch auf geheime Wahlen, falls sie verlangt werden. Wir wissen nicht, wie viele Leute kommen werden und ob die Leute wirklich den Mut haben, dort laut zu werden. Wenn es nötig ist, mache ich von unserem Hausrecht Gebrauch.“

Es wird auch eine Art ‚Eingangskontrolle‘ geben, damit Wahlberechtigte von Nicht-Stimmberechtigten unterschieden werden können. „Eltern der Mitglieder unter 14 Jahren sind nicht wahlberechtigt, Jugendliche von 14 bis 17 Jahren nur mit Erlaubnis ihrer Eltern“, erklärt Fröhlich.

In der Hoffnung auf Freiwillige, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen



Nun hofft Fröhlich darauf, dass Freiwillige gefunden werden, die den Verein retten. „Ich bin guter Hoffnung, denn ich weiß, dass viele helfen wollen. Es scheuen nur viele davor zurück, die Verantwortung zu übernehmen. Ich kann verstehen, dass die Leute, die einen Vollzeitjob haben, kaum Zeit für so ein Amt haben. Trotzdem hoffe ich, dass wir auch junge Leute finden, die den Verein in die Zukunft führen“, sagt er.

Eine Sache ist ihm außerdem besonders wichtig: „Es muss alles rechtlich korrekt und abgesichert sein. So ein großer Verein wie der VfL steht generell im Fokus und wird kontrolliert.“ Sein Ziel für die Zukunft des VfL Sittensen ist, „dass die Abteilungen in der Verwaltung und finanziell eine Basis schaffen, auf der dann gewachsen werden kann. Auch mit dem Fußball wollen wir wieder dahin, wo wir mal waren. Alle Abteilungen des Vereins wachsen, und das braucht eben Förderung und Kommunikation. Der VfL muss bestehen bleiben, denn er bedeutet für alle Mitglieder Gemeinschaft und Spaß.“