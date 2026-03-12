VfL Sittensen: Überraschung für viele, nicht aber für den Trainer Zwei Aufstiege in Serie und nun im oberen Tabellenbereich der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd. Der VfL Sittensen spielt als Aufsteiger eine starke Saison, auch wenn der Start ins neue Jahr einen kleinen Dämpfer brachte. von FuPa Rotenburg · Gestern, 21:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Annalena Bargmann

Der VfL Sittensen sorgt in der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd weiter für Aufmerksamkeit. Vor zwei Jahren spielte die Mannschaft noch in der 3. Kreisklasse, inzwischen hat sie zwei Meisterschaften in Folge gefeiert und steht als Aufsteiger im oberen Tabellenbereich. Mit 25 Punkten rangiert das Team von Trainer Torben Klinger aktuell auf Platz vier und liegt nur zwei Zähler hinter dem Relegationsrang zur Kreisliga.

Der Auftakt nach der Winterpause verlief jedoch nicht wie erhofft. Am Mittwochabend verlor Sittensen mit 0:1 gegen die SG Reeßum/Taaken. „Es war eine nicht eingeplante, am Ende aber eine nicht ganz unverdiente Niederlage, trotz Überzahl von mehr als 45 Minuten. Es war von uns einfach eine sehr schwache Leistung. Das darf uns so nicht wieder passieren“, so Klinger nach dem Spiel. Überraschung für viele, nicht aber für den Trainer

Dass der Aufsteiger erneut weit oben in der Tabelle steht, überrascht viele Beobachter. Für Klinger kam die Entwicklung jedoch nicht völlig unerwartet. „Ich bin letzten Winter als Spieler zum Team gestoßen, konnte die Qualität der Mannschaft also schon gut bewerten und war mir sicher, dass wir eine solide Rolle in der neuen Liga spielen werden.“ Der Sommer brachte dennoch eine besondere Situation mit sich. Kurz vor dem ersten Pflichtspiel musste Klinger als Trainer einspringen, weil der bisherige Coach aus gesundheitlichen Gründen aufhörte. Trotz dieser Umstände entwickelte sich die Mannschaft positiv. „Ich glaube, alle hätten zu dem Zeitpunkt Platz drei nach der Hinserie blind unterschrieben“, erinnert sich Klinger.