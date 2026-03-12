VfL Sittensen: Überraschung für viele, nicht aber für den Trainer

Der VfL Sittensen sorgt in der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd weiter für Aufmerksamkeit. Vor zwei Jahren spielte die Mannschaft noch in der 3. Kreisklasse, inzwischen hat sie zwei Meisterschaften in Folge gefeiert und steht als Aufsteiger im oberen Tabellenbereich. Mit 25 Punkten rangiert das Team von Trainer Torben Klinger aktuell auf Platz vier und liegt nur zwei Zähler hinter dem Relegationsrang zur Kreisliga.
Der Auftakt nach der Winterpause verlief jedoch nicht wie erhofft. Am Mittwochabend verlor Sittensen mit 0:1 gegen die SG Reeßum/Taaken. „Es war eine nicht eingeplante, am Ende aber eine nicht ganz unverdiente Niederlage, trotz Überzahl von mehr als 45 Minuten. Es war von uns einfach eine sehr schwache Leistung. Das darf uns so nicht wieder passieren“, so Klinger nach dem Spiel.
Überraschung für viele, nicht aber für den Trainer
Dass der Aufsteiger erneut weit oben in der Tabelle steht, überrascht viele Beobachter. Für Klinger kam die Entwicklung jedoch nicht völlig unerwartet. „Ich bin letzten Winter als Spieler zum Team gestoßen, konnte die Qualität der Mannschaft also schon gut bewerten und war mir sicher, dass wir eine solide Rolle in der neuen Liga spielen werden.“
Der Sommer brachte dennoch eine besondere Situation mit sich. Kurz vor dem ersten Pflichtspiel musste Klinger als Trainer einspringen, weil der bisherige Coach aus gesundheitlichen Gründen aufhörte. Trotz dieser Umstände entwickelte sich die Mannschaft positiv. „Ich glaube, alle hätten zu dem Zeitpunkt Platz drei nach der Hinserie blind unterschrieben“, erinnert sich Klinger.
Junge Mannschaft mit enger Verbindung
Einen wichtigen Faktor sieht der Trainer in der Struktur seines Teams. „Wir sind eine sehr junge Mannschaft, nur ein Spieler ist älter als 25. Man kann den Jungs dabei zusehen, wie sie aus jedem Spiel etwas für sich mitnehmen und dadurch besser werden.“ Auch das Miteinander außerhalb des Platzes spielt eine Rolle. „Viele sind auch privat eng miteinander verbunden, sodass wir immer sehr geschlossen auftreten.“
Für den weiteren Saisonverlauf formuliert Klinger eine klare Zielsetzung. „Wir wollen die Saison auf jeden Fall in den Top4 abschließen.“ Gleichzeitig gehe es darum, das Maximum aus den Möglichkeiten herauszuholen. Ein weiterer Schwerpunkt bleibt die Entwicklung der Mannschaft und jedes einzelnen Spielers.
In den kommenden Wochen will der Trainer vor allem die Inhalte aus der Wintervorbereitung auf den Platz bringen. „Wir haben uns in der Vorbereitung bestimmte Abläufe und Inhalte erarbeitet, die wir jetzt in den Spielen erfolgreich umsetzen wollen.“ Dabei verfolgt er einen klaren Ansatz. „Wir wollen nach festgelegten Prinzipien spielen, die es jedem Spieler auf dem Platz einfacher machen sollen, seine Aufgaben auf der jeweiligen Position zu erfüllen.“
Am kommenden Sonntag steht bereits die nächste Aufgabe an. Dann empfängt der VfL Sittensen um 15:00 Uhr die SG Westerholz/Hetzwege. In dieser Partie kann die Mannschaft zeigen, was sie in der Winterpause erarbeitet hat.