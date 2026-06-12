VfL Sittensen legt jetzt Einspruch ein Begegnung wurde für den SV Horstedt gewertet von Andreas Meier · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Die abgebrochene Kreisklassen-Partie zwischen Sittensen und Horstedt im Kreis Rotenburg wird nun ein Fall für das Sportgericht.

Die abgebrochene Kreisklassen-Partie zwischen Sittensen und Horstedt im Kreis Rotenburg wird nun ein Fall für das Sportgericht. Der Spielabbruch zwischen dem VfL Sittensen und dem SV Horstedt am vergangenen Samstag in der 1. Kreisklasse Süd hatte für großes Aufsehen gesorgt.

Die Gastgeber hatten nach einer - so zumindest der Vorwurf - wiederholten homophoben Äußerung eines Horstedter Spielers die Begegnung nach der Pause nicht fortgesetzt. Die Gäste hatten - nach dem die Vorwürfe gegen den ehemaligen Werder-Ñachwuchsspieler bekannt gemacht worden waren - in einem Statement ihrerseits den Gastgebern rassistische Beleidigungen vorgeworfen. Mittlerweile hat der Spielausschuss des Kreis Rotenburg entschieden, die Begegnung mit 5:0 für die Gäste aus Horstedt zu werten, dem Vernehmen nach auch weil der Schiedsrichter der Begegnung Uwe Rautenberg diese im Raum stehenden homophoben Äußerungen nicht bestätigen konnte.