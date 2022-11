Der VfL Sindorf kann am Sonntag an die Spitze springen. – Foto: Günter Rosarius

VfL Sindorf spielt um die Tabellenführung Bezirksliga, Staffel 3: Der VfL Sindorf hält den Anschluss an den richtig starken SV Kurdistan Düren - am Sonntag gibt es das direkte Duell.

Dass der Kampf um die Tabellenspitze in Staffel 3 der Bezirksliga so spannend ist, liegt vor allem am VfL Sindorf. Der SV Kurdistan Düren spielt eine überragende Saison, hat erst einmal nicht gewonnen und spielte bis zur Niederlage gegen Rot-Weiß Ahrem am vergangenen Spieltag gar eine perfekte Saison. Im Normalfall würde diese bestechende Frühform für ein Polster reichen. Die Tabelle sagt aber, dass es nach 13 Spieltagen nur zwei Punkte Abstand zum ersten Verfolger sind. Das liegt daran, dass der VfL Sindorf mit elf Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage beinahe gleichwertig agiert.

Viel Dominanz, ein Ausrutscher Auch im letzten Jahr spielte der VfL eine vernünftige Saison, hatte als Tabellenfünfter letztlich aber nichts mit dem Aufstieg zu tun. Das könnte in dieser Saison anders sein. Sindorf gewinnt seine Spiele meist deutlich, zeigte kaum Schwächen. Einzig die 0:5-Klatsche gegen den Tabellendritten SC Elsdorf verwundert dann doch etwas. Das Unentschieden gegen Grün-Weiß Welldorf-Güsten hat nach aktuellem Stand die zwei Punkte gekostet, die der SV Kurdistan mehr hat. Das 5:1 gegen den TuS Langerwehe am vergangenen Spieltag zeigt aber, dass der VfL hungrig ist und als absolute Spitzenmannschaft an den Dürenern dranzubleiben. Das liegt auch an Torjäger Patrick Bonsch, der mit 16 Toren wieder stark unterwegs ist. In der vergangenen Saison erzielte er unglaubliche 45 Treffer in 31 Spielen. Dass Sindorf so weit oben ist, ist ein wenig überraschend. Ganz anders ist das beim SV Kurdistan. Düren verpasste den Aufstieg im vergangenen Jahr nur wegen der schlechteren Tordifferenz - in diesem Jahr soll es dann endlich klappen.

Topspiel am Sonntag

So., 27.11.2022, 14:30 Uhr SV Kurdistan Düren Kurdistan VfL Sindorf Sindorf 14:30 live PUSH