VfL Sindelfingen gewinnt in Unterzahl, Waldhausen mit Last-Minute-Sieg

Die heutige Auftakt des 8. Spieltags in der Landesliga, Staffel 2, hatte alles, was das Fußballherz höherschlagen lässt: späte Tore, dramatische Wendungen und Spiele, die erst in den letzten Minuten entschieden wurden. Besonders der SV Waldhausen und der VfL Sindelfingen konnten mit Last-Minute-Treffern jubeln, während Eislingen trotz starker Leistung gegen Neuhausen leer ausging.
---
Maichingen kämpfte vor 113 Zuschauern leidenschaftlich, doch am Ende fehlte die letzte Konsequenz. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Teams. Je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde, dass wohl ein einziges Tor die Partie entscheiden würde. Und genau das fiel spät: In der 88. Minute war es Tim Eckstein, der für Waldhausen traf und seiner Mannschaft den sechsten Saisonsieg bescherte. Für Maichingen war es eine bittere Niederlage, die den Anschluss ans Tabellenmittelfeld erschwert. Waldhausen dagegen bleibt Spitzenreiter Köngen dicht auf den Fersen.
---
Ein hochdramatisches Duell boten Sindelfingen und Geislingen den 100 Zuschauern. Schon in der 5. Minute brachte Pascal Volk die Gäste per Foulelfmeter in Führung. Doch die Gastgeber schlugen mit voller Wucht zurück: Gianluca Gamuzza (19.) und Bünyamin Bakacs (28.) drehten die Partie, ehe Lukas Ziegler in der 35. Minute erneut für Geislingen ausglich. In der zweiten Hälfte kämpften beide Teams um jeden Ball, und nach der Gelb-Roten Karte gegen Artan Ademi in der 64. Minute schien Sindelfingen sogar ins Hintertreffen zu geraten. Doch kurz vor dem Abpfiff war es Tahir Bahadir, der in der 89. Minute zum umjubelten 3:2 traf. Ein Sieg mit großer Moral, der Sindelfingen wichtige Punkte verschafft.
---
Das Duell zwischen Eislingen und Neuhausen hielt, was es versprach. Die Hausherren erwischten den besseren Start: Robin Reichert traf in der 13. Minute zur Führung. Zwar glich David Govorušić in der 24. Minute aus, doch Aykut Durna brachte Eislingen nur zwölf Minuten später wieder in Front. Im zweiten Durchgang kippte das Spiel jedoch. Peter Güth traf in der 67. Minute zum Ausgleich und legte in der 75. Minute mit seinem zweiten Treffer den 3:2-Endstand nach. Trotz großem Kampf konnte Eislingen den Rückstand nicht mehr aufholen. Neuhausen hingegen verschafft sich mit diesem Auswärtssieg Luft im engen Mittelfeld.
---
TSVgg Plattenhardt trifft auf TV Echterdingen. Plattenhardt hofft, seine ersten Punkte im oberen Tabellenbereich zu sammeln, während Echterdingen unbedingt punkten muss, um dem Tabellenkeller zu entkommen.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________