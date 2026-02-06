VfL Sindelfingen bindet zwei Spieler, neuer Trainer zur Rückrunde

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Weinhardt hatte in seinem zweiten Jahr beim VfL mit acht Torbeteiligungen in 13 Spielen überzeugt, ehe ihn ein Achillessehnenriss stoppte. Inzwischen ist der Offensivspieler wieder vollständig genesen. Die sportliche Leitung betont seinen sportlichen Wert und sieht in ihm weiterhin einen Unterschiedsspieler. Weinhardt selbst hebt den Rückhalt im Verein hervor: „Ich habe mich hier jederzeit sehr gut aufgehoben gefühlt, besonders während meiner Verletzung. In dieser Mannschaft steckt deutlich mehr, als wir bisher gezeigt haben – daran wollen wir gemeinsam anknüpfen.“

Der VfL Sindelfingen treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und vermeldet zwei wichtige Zusagen: David Weinhardt und Rion Gashi bleiben an Bord. Intern wird das Duo als zentraler Baustein für Stabilität und Entwicklung gewertet.

Auch die Verlängerung mit dem 20-jährigen Rion Gashi gilt als Signal für die Zukunft. Cheftrainer Thomas Siegmund beschreibt ihn als Spieler mit außergewöhnlichem Spielverständnis und großem Entwicklungspotenzial. Trotz seines jungen Alters bringt Gashi bereits Reife ins Sindelfinger Spiel. „Die Gruppe ist intakt, und wir sind überzeugt, dass wir unser Potenzial abrufen werden“, sagt er.

Nach einer schwierigen, von Verletzungen geprägten Vorrunde richtet sich der Blick klar nach vorn. Mit den Zusagen von Weinhardt und Gashi setzt der VfL ein Zeichen für Kontinuität – und für den Glauben an die gemeinsame Entwicklung.

SG Auernheim/Neresheim

Bei der SG Auernheim/Neresheim gibt es zur Rückrunde personelle Veränderungen. Jochen Manz hat die Aufgabe des Cheftrainers übernommen und verantwortet ab sofort die sportliche Leitung. Der Verein begrüßt ihn offiziell und verbindet mit dem Neustart die Hoffnung auf eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. Zudem verstärkt Ben Siebert als Neuzugang den Kader.

Gleichzeitig verabschiedet sich die SG von Andreas „Wille“ Felliciani, der die Mannschaft eineinhalb Jahre betreute und sie durch sportlich schwierige Phasen führte. Für seinen Einsatz spricht der Verein großen Dank aus. Ebenso bedankt sich die SG bei Christopher Bolsinger, der nach der Trennung kurzfristig als Interimstrainer eingesprungen war.

