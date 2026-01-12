VfL Simmertal: Zweikampf mit Meisenheim um den Relegationsplatz

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der VfL Simmertal. Zum A-Klassisten hat uns Timo Heinrich, Abteilungsleiter in Simmertal, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist nach der Vorrunde sehr gut würde ich sagen. Wir haben uns schnell in der neuen Liga etabliert und sind mit dem abschneiden sehr zufrieden."

Wie ist die Stimmung nach Abschluss der Hinrunde?

"Wir schießen relativ viele Tore und hinten stehen wir auch sehr sicher. Ich hoffe wir bleiben in der Rückrunde vom Verletzungspech verschont, da uns leider in der Vorrunde immer wieder wichtige Spieler über mehrere Wochen weggebrochen sind."

Was lief gut und was lief schlecht?

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"Mit Ouro Kamil aus Winzenheim bekommen wir einen Winterneuzugang."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wenn wir gut aus der Winterpause kommen und an unsere guten Leistungen der Vorrunde anknüpfen ist unser Ziel, dass wir bis zum Schluss um den zweiten Tabellenplatz mitspielen."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Meister wird die SG Sonnwald. Um den zweiten Platz wird unsere größte Konkurrez die SG Meisenheim sein. Die Abstiegsplätze werden die SG Nordpfalz , Bavaria Ebernburg und Pfaffen -Schwabenheim unter sich ausmachen."

