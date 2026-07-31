VfL sichert sich schwedisches Top-Talent Emma Broddheimer unterschreibt bis 2029 in Wolfsburg und soll über eine Leihe nach Jena den nächsten Entwicklungsschritt gehen von red · Heute, 16:39 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

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Die Frauen des VfL Wolfsburg treiben ihre Kaderplanung nicht nur mit Blick auf die bevorstehende Saison voran, sondern investieren auch in die Zukunft. Mit Emma Broddheimer verpflichten die Grün-Weißen eines der vielversprechendsten Talente des schwedischen Frauenfußballs. Die 19 Jahre alte Mittelfeldspielerin unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029, wird jedoch zunächst Erfahrungen an anderer Stelle sammeln: Für die Saison 2026/2027 wechselt sie auf Leihbasis zum Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena.

Broddheimer kommt vom schwedischen Erstligisten Kristianstads DFF nach Wolfsburg. Die schwedische U19-Nationalspielerin ist im zentralen Mittelfeld beheimatet, kann aber ebenso in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Beim VfL sehen die Verantwortlichen in ihr eine Spielerin mit großem Entwicklungspotenzial, wollen ihr den Einstieg in den deutschen Fußball jedoch behutsam ermöglichen. Die Leihe nach Jena soll der 19-Jährigen die nötige Spielpraxis verschaffen, bevor sie sich dauerhaft im Wolfsburger Profikader empfehlen soll.

Entwicklung steht im Vordergrund Für Broddheimer ist der Wechsel nach Deutschland mit einem klaren Plan verbunden. Sie freue sich über das Vertrauen des VfL Wolfsburg und sehe die Leihe als ideale Möglichkeit, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Ziel sei es, nach der Saison gereift nach Wolfsburg zurückzukehren und sich langfristig bei einem der führenden Vereine im europäischen Frauenfußball zu etablieren. Wolfsburg setzt auf nachhaltige Kaderplanung Auch Vanessa Bernauer, Direktorin Frauenfußball beim VfL Wolfsburg, unterstreicht den strategischen Charakter des Transfers. Broddheimer gehöre zu den größten Talenten Schwedens, weshalb der Verein sehr froh sei, sie von einem Wechsel überzeugt zu haben.