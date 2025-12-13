VfL setzt weiter auf eigene Nachwuchstalente

Zudem kehrt Silas Bahns zur kommenden Saison zu seinem Heimatverein zurück. Derzeit ist er Leistungsträger in der A-Jugend der JSG Teglingen Meppen/Schwefingen. In der neuen Saison ist Bahns weiterhin für die A-Jugend spielberechtigt, wird jedoch regelmäßig am Training der ersten Mannschaft teilnehmen und perspektivisch auch für Einsätze eingeplant.

Zur kommenden Saison setzt der VfL weiterhin auf die Förderung eigener Nachwuchstalente. Mit Henrik Lüken, Hannes Brink und René Bruns rücken drei Spieler aus der vereinseigenen A-Jugend in den Kader der ersten Mannschaft auf. Lüken und Brink kamen bereits in der Hinserie zu Einsätzen im Team der Ersten und hinterließen dabei einen positiven Eindruck. Bruns wird die Mannschaft spätestens ab der neuen Spielzeit mit seiner athletischen Spielweise ergänzen.

Mit diesen Personalentscheidungen unterstreicht der VfL seinen Fokus auf die nachhaltige Entwicklung junger Spieler aus den eigenen Reihen.

