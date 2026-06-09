VfL setzt auf Perspektive: Lukas Bornschein wechselt vom HSV Der VfL Osnabrück treibt seine Kaderplanung für die Zweitliga-Saison weiter voran von red · Heute, 13:06 Uhr · 0 Leser

Mit Lukas Bornschein hat der VfL Osnabrück den dritten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert. Nach Jonathan Wensing und Joel Abu Hanna verstärken die Lila-Weißen damit erneut ihre Defensive und setzen ihren eingeschlagenen Weg fort, junge Talente mit Entwicklungspotenzial an den Verein zu binden.

Der 21-Jährige stammt aus der Nachwuchsabteilung des Hamburger SV und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Seit der Saison 2023/24 gehörte der 1,96 Meter große Innenverteidiger zum Kader der zweiten Mannschaft und absolvierte insgesamt 75 Partien in der Regionalliga Nord. Dabei übernahm Bornschein trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung und führte das Team mehrfach als Kapitän auf den Platz. Regionalliga-Erfahrung und Führungsqualitäten Beim VfL sehen die Verantwortlichen in dem Defensivspieler nicht nur sportliches Potenzial, sondern auch charakterliche Eigenschaften, die zum eingeschlagenen Kurs des Vereins passen. Technischer Direktor Daniel Latkowski hebt insbesondere Bornscheins Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und seine klare Spielweise hervor.

Sportlich bringt der Innenverteidiger vor allem körperliche Präsenz mit. Dank seiner Größe und Athletik verfügt er über Stärken im Kopfballspiel und in den Defensivduellen. Zudem sammelte Bornschein bereits internationale Erfahrung im Nachwuchsbereich und absolvierte fünf Länderspiele für die deutsche U19-Nationalmannschaft. Auch VfL-Sportdirektor Joe Enochs sieht im Transfer eine konsequente Fortsetzung der Kaderstrategie. Der Verein wolle weiterhin Spieler verpflichten, die sich in der Regionalliga bewiesen haben und nun den nächsten Karriereschritt im Profifußball gehen möchten.