VfL setzt auf japanische Offensivpower
Kento Shiogai wechselt aus Nijmegen nach Wolfsburg und unterschreibt bis 2030
Der VfL Wolfsburg hat seine Offensive mit einem internationalen Talent verstärkt. Kento Shiogai wechselt vom niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen zu den Wölfen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Der 20-jährige Stürmer wird künftig mit der Rückennummer 7 auflaufen und soll dem Angriffsspiel der Niedersachsen neue Impulse verleihen.
Schnelligkeit und Intensität im Fokus
Sportdirektor Pirmin Schwegler beschreibt Shiogai als Spieler mit klaren Stärken im modernen Offensivspiel. Besonders Tempo, Intensität und ein ausgeprägtes Pressingverhalten hätten den Verein überzeugt. Der VfL wolle den jungen Angreifer dabei unterstützen, sich schnell in Wolfsburg und in der Bundesliga einzugewöhnen und sein Potenzial weiter auszuschöpfen.
Entwicklung über mehrere Stationen
Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Shiogai in Japan bei Kugayama High School und an der Keio University. Über eine Leihstation bei Yokohama F. Marinos führte sein Weg im Sommer 2024 in die Niederlande zum NEC Nijmegen. Dort machte der Offensivspieler in kurzer Zeit auf sich aufmerksam: In 14 Pflichtspielen der laufenden Saison erzielte er neun Treffer.
Auch auf internationaler Nachwuchsebene sammelte Shiogai Erfahrung. Für die japanischen U18-, U19- und U23-Nationalmannschaften kam der 1,80 Meter große Angreifer insgesamt 14-mal zum Einsatz und erzielte acht Tore.
Große Motivation für die Bundesliga
Shiogai selbst blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe. Der Wechsel in die Bundesliga sei für ihn ein bedeutender Schritt, den er mit großer Motivation angehe. Er wolle sich in Wolfsburg weiterentwickeln und sei bereit, „hundert Prozent für das Team zu geben“, um gemeinsam erfolgreich zu sein.
Mit der Verpflichtung des japanischen Stürmers unterstreicht der VfL Wolfsburg seinen Anspruch, auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen und seiner Offensive zusätzliche Dynamik zu verleihen.