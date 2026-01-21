VfL setzt auf japanische Offensivpower

Schnelligkeit und Intensität im Fokus

Sportdirektor Pirmin Schwegler beschreibt Shiogai als Spieler mit klaren Stärken im modernen Offensivspiel. Besonders Tempo, Intensität und ein ausgeprägtes Pressingverhalten hätten den Verein überzeugt. Der VfL wolle den jungen Angreifer dabei unterstützen, sich schnell in Wolfsburg und in der Bundesliga einzugewöhnen und sein Potenzial weiter auszuschöpfen.

Entwicklung über mehrere Stationen

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Shiogai in Japan bei Kugayama High School und an der Keio University. Über eine Leihstation bei Yokohama F. Marinos führte sein Weg im Sommer 2024 in die Niederlande zum NEC Nijmegen. Dort machte der Offensivspieler in kurzer Zeit auf sich aufmerksam: In 14 Pflichtspielen der laufenden Saison erzielte er neun Treffer.