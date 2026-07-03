VfL Salder zieht Torwarttalent Jampert hoch Giuliano Jampert rückt aus der A-Jugend in den Kader der ersten Herren auf von NB · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der VfL Salder hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Dabei setzt der Bezirksligist auf eine interne Lösung: Giuliano Jampert rückt aus der eigenen A-Jugend in den Kader der ersten Herren auf.

Der junge Torwart durfte bereits in der vergangenen Saison in einigen Pflichtspielen mitwirken und dabei erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln. Nach Angaben des Vereins habe Jampert dabei sein Können unter Beweis gestellt und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Besonders hervorgehoben werden seine Lernbereitschaft, sein Ehrgeiz und seine positive Einstellung.

Auch Trainer Wiegleb freut sich über die Entwicklung des Nachwuchstorwarts. „Mich freut es sehr, einen jungen, wissbegierigen Torwart hochzuziehen. Giuliano hat in der vergangenen Saison bereits Bezirksliga-Luft schnuppern können und dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er bringt die richtige Einstellung mit, und wir werden ihn auf seinem weiteren Weg bestmöglich unterstützen“, wird der Trainer in der Vereinsmitteilung zitiert.