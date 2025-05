VfL Salder schnappt sich Ebrecht

Ebrecht bringt eine solide fußballerische Ausbildung mit – seine Jugend verbrachte er beim SV Lengede, wo er über Jahre hinweg in einem ambitionierten Umfeld reifen konnte. In Lesse entwickelte er sich weiter und machte sich als robuster sowie technisch versierter Spieler einen Namen.

Bereits seit mehreren Monaten steht der VfL mit dem flexibel einsetzbaren Defensivspieler in Kontakt. In mehreren Trainingseinheiten konnte Ebrecht das Trainerteam überzeugen – sowohl sportlich als auch menschlich. Seine Integration in die Mannschaft verlief reibungslos, seine Qualitäten im Dribbling und seine körperliche Präsenz – nicht zuletzt durch seine beeindruckende Größe – machen ihn zu einem wertvollen Neuzugang.

Der VfL Salder sieht in Ebrecht eine echte Verstärkung: Ein Spieler mit Potenzial, Einsatzwillen und der Fähigkeit, verschiedene Positionen in Abwehr und Mittelfeld zu bekleiden. Damit fügt sich Ebrecht ideal in die strategische Ausrichtung des Vereins ein, der auch in der kommenden Saison auf Flexibilität und Entwicklung setzt.