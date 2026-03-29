VfL Rhede wieder Erster, TuS Stenern jetzt auf Abstiegsplatz

Luft für TuS Stenern wird dünn. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Spieltag 25 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Der VfL Rhede ist zurück an der Spitze der, während der TuS Stenern nach der Niederlage gegen den Kevelaerer SV auf einen Abstiegsplatz abrutscht. Dahinter sorgen Borussia Veen, SV Blau-Weiß Dingden II und Alemannia Pfalzdorf für torreiche Schlagzeilen.

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Im Duell zweier Aufsteiger ließ Westfalia Anholt wichtige Punkte liegen. Nach der frühen Führung für den Hamminkelner SV durch Jan Nepicks (12.) drehte Anholt die Partie noch vor der Pause durch einen Doppelpack von Til Spiegelhoff (20., 42.). Doch nach dem Seitenwechsel gelang Hamminkeln der Ausgleich: Felix Becker traf zum 2:2 (56.). Anholt bleibt damit im unteren Tabellenbereich und verpasst es, sich entscheidend abzusetzen, während Hamminkeln mit nun 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld steht.

Für Viktoria Goch II war das direkte Duell gegen die SGE Bedburg-Hau von großer Bedeutung, aber es ging verloren. Die Gäste legten früh den Grundstein, als Pascal Puff (25.) und Fabian Berntsen (30.) innerhalb weniger Minuten trafen. Zwar verkürzte Lars Johnson im zweiten Durchgang (68.), doch mehr gelang den Hausherren nicht. Bedburg-Hau verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller und steht nun bei 31 Punkten, während Goch II weiter auf Rang 17 bleibt und die Chance verpasst, den direkten Konkurrenten unten festzusetzen.

Die Sportfreunde Broekhuysen haben im Titelrennen einen empfindlichen Rückschlag erlitten, nachdem sie gegen den SV Rindern eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit brachten. Dabei begann die Partie bereits turbulent: Mika Winkler brachte Rindern früh in Führung (12.), ehe Nick Maurice Ernst ausglich (25.). Kurz vor der Pause stellte erneut Winkler auf 2:1 (45.+1), doch direkt nach Wiederanpfiff traf Noah Christian Thier zum 2:2 (46.). In der Folge schien Broekhuysen das Spiel zu entscheiden, als Nils Lachmann mit einem Doppelpack (50., 55.) auf 4:2 stellte. Doch Rindern blieb im Spiel: Maximilian Janssen verkürzte per Foulelfmeter (64.) und glich in der Schlussphase ebenfalls vom Punkt aus (89.). Damit verpasst Broekhuysen den Ausbau der Tabellenführung und steht nun bei 53 Punkten – der VfL Rhede kann mit einem Sieg vorbeiziehen.

Der VfL Rhede hat die Tabellenführung zurückerobert, musste dafür jedoch bis in die Schlussphase hinein geduldig bleiben. Beim SV 08/29 Friedrichsfeld entwickelte sich lange eine offene Partie, ehe Ferhat Cavusman in der 78. Minute zur Führung traf. Nur drei Minuten später legte Qwenn Landzaat nach (81.), womit Rhede den entscheidenden Doppelschlag setzte. Friedrichsfeld kam durch Eray Tuncel zwar noch einmal heran (90.+1), doch die Gäste brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit nun 54 Punkten zieht Rhede wieder an den Sportfreunden Broekhuysen vorbei, während Friedrichsfeld im unteren Tabellenmittelfeld verharrt.

Der Kevelaerer SV bleibt im oberen Tabellendrittel stabil und profitierte zugleich vom Patzer der Konkurrenz, während der TuS Stenern weiter abrutscht. Maßgeblich war Jona Wassen, der beide Treffer erzielte: Zunächst traf er in der 20. Minute zur Führung, ehe er nach der Pause auf 2:0 erhöhte (67.). Stenern fand offensiv kaum Lösungen und rutscht durch die Niederlage auf einen Abstiegsplatz ab, während Kevelaer mit nun 44 Punkten Rang vier festigt und den Anschluss an die Spitzengruppe wahrt.

Im direkten Duell zweier Tabellennachbarn trennten sich der TuS Xanten und der TSV Weeze mit einem Remis. Christopher Kimbakidila brachte die Gastgeber früh in Führung (9.), doch Yannick Gorthmanns glich noch vor der Pause aus (40.). Beide Teams bleiben damit eng beieinander im Tabellenmittelfeld, wobei keiner einen entscheidenden Schritt nach vorne machen konnte. Weeze hat fünf Punkte Luft auf Pfalzdorf.

Borussia Veen setzte mit einem deutlichen Heimsieg ein Ausrufezeichen und festigt damit seine Position im oberen Mittelfeld. Bereits vor der Pause stellten Tim Lange (15.) und Jonas van den Brock (35.) die Weichen, ehe Phil Winzer für Haldern verkürzte (38.). Doch noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Jan Büren (45.+3), und nach der Pause sorgten erneut Lange (65.) sowie Marc Balonier (70.) für klare Verhältnisse. Haldern bleibt damit tief im Tabellenkeller und hat weiterhin deutlichen Rückstand auf das rettende Ufer.

In einer torreichen Begegnung musste sich die DJK Twisteden überraschend dem SV Blau-Weiß Dingden II geschlagen geben. Die Gäste legten vor und nutzten ihre Chancen konsequent, während Twisteden zwischenzeitlich durch Chris Kleuskens (50.) und Alexander Rasch (52.) zurückkam. Doch Dingden blieb effektiv und stellte zwischenzeitlich auf 4:2, ehe Tom Cappel in der Schlussphase noch verkürzte (80.). Trotz der Niederlage bleibt Twisteden Dritter, während Dingden wichtige Punkte im Rennen um den Ligaverbleib sammelt.

Ein spektakuläres Comeback gelang der Alemannia Pfalzdorf, die gegen die Sportfreunde 97/30 Lowick nach frühem Rückstand zurückschlug. Zunächst trafen Fabian Brömmling (10.) und Pierre Walber (31.) für Lowick, ehe Nick Helmus (32.) und Christian Emmers (35.) schnell ausglichen. Noch vor der Pause drehte erneut Helmus die Partie (41.), bevor Luca Stratemann auf 4:2 erhöhte (67.). Der Anschlusstreffer durch Brömmling (69.) änderte nichts mehr am Heimsieg. Pfalzdorf verschafft sich damit Luft im Abstiegskampf und verlässt zumindest mal die direkten Ränge zur Kreisliga.

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Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt



27. Spieltag

Fr., 10.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TSV Weeze

So., 12.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - VfL Rhede

So., 12.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Kevelaerer SV

So., 12.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 12.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 12.04.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Hamminkelner SV

So., 12.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Borussia Veen

So., 12.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SV Haldern

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Rindern