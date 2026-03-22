 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

VfL Rhede wieder an SFB dran, Twisteden und Weeze mit Kantersiegen

Bezirksliga 4: Sportfreunde Broekhuysen lassen in Hamminkeln Punkte liegen, VfL Rhede rückt mit 5:0 gegen Westfalia Anholt bis auf einen Punkt heran. DJK Twisteden feiert 6:1-Kantersieg, TSV Weeze gewinnt deutlich.

von André Nückel · Heute, 18:11 Uhr · 0 Leser
Siege für Weeze und Xanten.
Siege für Weeze und Xanten. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Bezirksliga 4
SF Lowick
Kevelaer
Broekhuysen
SGE B.-Hau

24. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Sportfreunde Broekhuysen patzen beim Hamminkelner SV, während VfL Rhede mit einem 5:0 nachlegt. Dahinter sorgen DJK Twisteden und TSV Weeze mit klaren Siegen für spektakuläre Ergebnisse.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

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Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
2
1
Abpfiff

Im direkten Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller setzte sich der SV Haldern gegen Viktoria Goch II durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Miguel Wurring früh in Führung (2.). Haldern blieb jedoch im Spiel und kam im zweiten Durchgang zurück: Hendrik Heynen glich aus (67.), nur zwei Minuten später drehte Milot Seesing die Partie (69.). Mit nun 20 Punkten verkürzt Haldern den Abstand auf die Konkurrenz, während Goch II im unteren Tabellenbereich verbleibt. Haldern, Goch II und Pfalzdorf wären aktuell direkt abgestiegen.

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
3
2
Abpfiff

Der SV Rindern hat seine Position im oberen Tabellenfeld gefestigt, musste gegen Alemannia Pfalzdorf jedoch bis in die Nachspielzeit zittern. Früh brachte Mika Winkler die Gastgeber in Führung (5.), ehe Christian Ploenes noch vor der Pause erhöhte (37.). Nach dem Seitenwechsel schien die Partie entschieden, als Maximilian Janssen das 3:0 erzielte (55.). Doch Pfalzdorf gab sich nicht auf: Nick Helmus verkürzte (79.), und in der Nachspielzeit brachte Luca Eikemper die Gäste noch einmal heran (90.+5). Rindern rettete den Vorsprung über die Zeit und bleibt mit 38 Punkten in der Spitzengruppe um Rang vier. Für Pfalzdorf gibt ist der Spielverlauf ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.

Heute, 15:30 Uhr
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
1
1
Abpfiff

Die Sportfreunde Broekhuysen mussten im Auswärtsspiel beim Hamminkelner SV einen Rückschlag hinnehmen und verpassten es, sich an der Spitze abzusetzen. Nach torloser erster Hälfte brachte Norman Schmitz die Gäste kurz nach der Pause in Führung (50.), obwohl Broekhuysen bereits seit der 47. Minute nach einer Roten Karte gegen Justin Theelen in Unterzahl spielte. Hamminkeln nutzte die Überzahl zunehmend und kam durch Felix Becker zum Ausgleich (70.). Zuvor hatte Leon Norman Bender sogar die Chance zur Führung vergeben, scheiterte jedoch per Foulelfmeter an Finn Bünnings (48.). Broekhuysen bleibt mit 52 Punkten vorne, doch der Vorsprung ist geschmolzen.

Heute, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
5
0
Abpfiff

Der VfL Rhede nutzte den Patzer des Tabellenführers konsequent aus und setzte mit einem deutlichen Heimsieg ein klares Zeichen. Bereits in der Anfangsphase traf Elias Francesco Librandi zur Führung (10.), ehe David Adegboyega Weade nachlegte (26.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rhede dominant: Leon Franken erhöhte (55.), der eingewechselte Nick Ebben traf zum 4:0 (77.), bevor Johannes Seggewiß in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+1). Mit nun 51 Punkten ist Rhede bis auf einen Zähler an Broekhuysen herangerückt. Das Titelrennen ist damit wieder völlig offen.

Heute, 15:30 Uhr
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
1
6
Abpfiff

Die DJK Twisteden hat mit einem klaren Auswärtssieg bei Sportfreunde Lowick ein deutliches Ausrufezeichen im Verfolgerfeld gesetzt. Bereits vor der Pause sorgten Torben Schellenberg (30.) und Nico Lenz (35.) für die Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Twisteden den Vorsprung konsequent aus: Jordi Leck (64.), Tom Cappel (65., 81.) und erneut Schellenberg per Elfmeter (73.) stellten auf 6:0. Pierre Walber gelang lediglich der Ehrentreffer (79.). Twisteden festigt Rang drei und baut den Vorsprung auf die Konkurrenz aus.

Heute, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
0
3
Abpfiff
+Video

Borussia Veen setzte sich auswärts bei Blau-Weiß Dingden II durch und festigt seine Position im oberen Mittelfeld. George Michael Wiedemann brachte die Gäste in Führung (33.), Jan Büren erhöhte kurz nach der Pause (48.). In der Schlussphase sorgte Tim Lange für die endgültige Entscheidung (86.). Veen verbessert sich auf 36 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zu den Top fünf.

Heute, 15:30 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
2
4
Abpfiff
+Video

Der TuS Xanten drehte ein zwischenzeitlich verloren geglaubtes Spiel bei der SGE Bedburg-Hau. Nach der Führung durch Jesse Sticklat (40.) gerieten die Gäste durch Treffer von Martin Tekaat (53.) und Theo Gerard (59.) in Rückstand. Doch Xanten antwortete: Gerrit Jenowsky (67.), ein Foulelfmeter von Marvin Braun (71.) sowie Luan Schreiber (73.) sorgten für die Wende. Xanten verbessert sich damit auf 29 Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Tabellenbereich.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
5
1
Abpfiff

Auch der TSV Weeze feierte einen klaren Erfolg und verschafft sich Luft im Tabellenkeller und klettert nach einer Gala auf Rang neun. Nach der Führung durch Nick Schwarma (31.) glich Benjamin Lückel zwar kurzzeitig aus (34.), doch noch vor der Pause brachte Henning Mülders Weeze wieder in Front (45.). In der zweiten Hälfte sorgten Maurice Koenen (65.) sowie Julian Kühn mit einem Doppelpack (75., 83.) für klare Verhältnisse. Für Stenern verschärfte sich die Lage zusätzlich durch eine Rote Karte gegen Tristan Senteler (78.).

Heute, 16:00 Uhr
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
4
1
Abpfiff

Der Kevelaerer SV bestätigte seine starke Saison mit einem klaren Heimsieg. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgte Maximilian Gastens mit einem Doppelpack direkt nach der Pause (46., 56.) für die Vorentscheidung. Kevelaer festigt Rang vier und baut den Vorsprung auf das Verfolgerfeld aus, während Friedrichsfeld im Tabellenmittelfeld verbleibt.

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze
So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede
So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten
Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!