VfL Rhede wieder an SFB dran, Twisteden und Weeze mit Kantersiegen

Siege für Weeze und Xanten. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

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Im direkten Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller setzte sich der SV Haldern gegen Viktoria Goch II durch und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Miguel Wurring früh in Führung (2.). Haldern blieb jedoch im Spiel und kam im zweiten Durchgang zurück: Hendrik Heynen glich aus (67.), nur zwei Minuten später drehte Milot Seesing die Partie (69.). Mit nun 20 Punkten verkürzt Haldern den Abstand auf die Konkurrenz, während Goch II im unteren Tabellenbereich verbleibt. Haldern, Goch II und Pfalzdorf wären aktuell direkt abgestiegen.

Der SV Rindern hat seine Position im oberen Tabellenfeld gefestigt, musste gegen Alemannia Pfalzdorf jedoch bis in die Nachspielzeit zittern. Früh brachte Mika Winkler die Gastgeber in Führung (5.), ehe Christian Ploenes noch vor der Pause erhöhte (37.). Nach dem Seitenwechsel schien die Partie entschieden, als Maximilian Janssen das 3:0 erzielte (55.). Doch Pfalzdorf gab sich nicht auf: Nick Helmus verkürzte (79.), und in der Nachspielzeit brachte Luca Eikemper die Gäste noch einmal heran (90.+5). Rindern rettete den Vorsprung über die Zeit und bleibt mit 38 Punkten in der Spitzengruppe um Rang vier. Für Pfalzdorf gibt ist der Spielverlauf ein weiterer Rückschlag im Abstiegskampf.

Die Sportfreunde Broekhuysen mussten im Auswärtsspiel beim Hamminkelner SV einen Rückschlag hinnehmen und verpassten es, sich an der Spitze abzusetzen. Nach torloser erster Hälfte brachte Norman Schmitz die Gäste kurz nach der Pause in Führung (50.), obwohl Broekhuysen bereits seit der 47. Minute nach einer Roten Karte gegen Justin Theelen in Unterzahl spielte. Hamminkeln nutzte die Überzahl zunehmend und kam durch Felix Becker zum Ausgleich (70.). Zuvor hatte Leon Norman Bender sogar die Chance zur Führung vergeben, scheiterte jedoch per Foulelfmeter an Finn Bünnings (48.). Broekhuysen bleibt mit 52 Punkten vorne, doch der Vorsprung ist geschmolzen. Heute, 15:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede Westfalia Anholt Anholt 5 0 Abpfiff Der VfL Rhede nutzte den Patzer des Tabellenführers konsequent aus und setzte mit einem deutlichen Heimsieg ein klares Zeichen. Bereits in der Anfangsphase traf Elias Francesco Librandi zur Führung (10.), ehe David Adegboyega Weade nachlegte (26.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rhede dominant: Leon Franken erhöhte (55.), der eingewechselte Nick Ebben traf zum 4:0 (77.), bevor Johannes Seggewiß in der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte (90.+1). Mit nun 51 Punkten ist Rhede bis auf einen Zähler an Broekhuysen herangerückt. Das Titelrennen ist damit wieder völlig offen.

Die DJK Twisteden hat mit einem klaren Auswärtssieg bei Sportfreunde Lowick ein deutliches Ausrufezeichen im Verfolgerfeld gesetzt. Bereits vor der Pause sorgten Torben Schellenberg (30.) und Nico Lenz (35.) für die Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Twisteden den Vorsprung konsequent aus: Jordi Leck (64.), Tom Cappel (65., 81.) und erneut Schellenberg per Elfmeter (73.) stellten auf 6:0. Pierre Walber gelang lediglich der Ehrentreffer (79.). Twisteden festigt Rang drei und baut den Vorsprung auf die Konkurrenz aus.

Borussia Veen setzte sich auswärts bei Blau-Weiß Dingden II durch und festigt seine Position im oberen Mittelfeld. George Michael Wiedemann brachte die Gäste in Führung (33.), Jan Büren erhöhte kurz nach der Pause (48.). In der Schlussphase sorgte Tim Lange für die endgültige Entscheidung (86.). Veen verbessert sich auf 36 Punkte und bleibt in Schlagdistanz zu den Top fünf.

Der TuS Xanten drehte ein zwischenzeitlich verloren geglaubtes Spiel bei der SGE Bedburg-Hau. Nach der Führung durch Jesse Sticklat (40.) gerieten die Gäste durch Treffer von Martin Tekaat (53.) und Theo Gerard (59.) in Rückstand. Doch Xanten antwortete: Gerrit Jenowsky (67.), ein Foulelfmeter von Marvin Braun (71.) sowie Luan Schreiber (73.) sorgten für die Wende. Xanten verbessert sich damit auf 29 Punkte und verschafft sich etwas Luft im unteren Tabellenbereich.

Auch der TSV Weeze feierte einen klaren Erfolg und verschafft sich Luft im Tabellenkeller und klettert nach einer Gala auf Rang neun. Nach der Führung durch Nick Schwarma (31.) glich Benjamin Lückel zwar kurzzeitig aus (34.), doch noch vor der Pause brachte Henning Mülders Weeze wieder in Front (45.). In der zweiten Hälfte sorgten Maurice Koenen (65.) sowie Julian Kühn mit einem Doppelpack (75., 83.) für klare Verhältnisse. Für Stenern verschärfte sich die Lage zusätzlich durch eine Rote Karte gegen Tristan Senteler (78.).

Der Kevelaerer SV bestätigte seine starke Saison mit einem klaren Heimsieg. Nach ausgeglichener erster Hälfte sorgte Maximilian Gastens mit einem Doppelpack direkt nach der Pause (46., 56.) für die Vorentscheidung. Kevelaer festigt Rang vier und baut den Vorsprung auf das Verfolgerfeld aus, während Friedrichsfeld im Tabellenmittelfeld verbleibt.

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Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick



26. Spieltag

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Sportfreunde Broekhuysen

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - DJK Twisteden

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Borussia Veen - Viktoria Goch II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Alemannia Pfalzdorf

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TSV Weeze - SGE Bedburg-Hau

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Kevelaerer SV - TuS Xanten

Do., 02.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - TuS Stenern

Do., 02.04.26 20:00 Uhr Hamminkelner SV - SV 08/29 Friedrichsfeld

Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - Westfalia Anholt