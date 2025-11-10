VfL Rhede und Kevelaer SV trennen sich Unentschieden

Der VfL Rhede kam beim Gastspiel der Bezirksliga, Gruppe 4, in Kevelaer trotz Favoritenrolle nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Der Kevelaerer SV zeigte eine starke Leistung und verdiente sich gegen den Tabellenführer einen respektablen Punkt.
Vor rund 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start: Bereits in der Anfangsphase traf Qwenn Landzaat zur frühen 1:0-Führung für den VfL Rhede. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten – Leo Wienhofen glich nur wenige Minuten später zum 1:1 aus (8.). Kurz vor der Pause drehte der KSV die Partie, als Robin Kaschubat einen Strafstoß sicher zum 2:1 verwandelte (40.). Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeit.
Im zweiten Durchgang brachte Rhede-Coach Niklas Schemmer frische Kräfte, und die Einwechslung sollte sich auszahlen: David Adegboyega Weade sorgte in der 58. Minute für den 2:2-Ausgleich. In einer intensiven und spannenden Partie drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim gerechten Remis. Trotz des Punktgewinns fiel der Kevelaerer SV in der Tabelle auf Rang zehn zurück. Tabellenführer VfL Rhede führt die Tabelle weiterhin mit 31 Punkten an – und stellt mit 39 Treffern die beste Offensive der Liga. Nur zwei Niederlagen stehen bislang zu Buche.
Nach dem Spiel zeigte sich Rhede-Trainer Niklas Schemmer beeindruckt und sagte: „Es war das beste Bezirksliga-Spiel, das ich in dieser Saison gesehen habe. Kevelaer hat eine richtig gute Mannschaft, die das auf dem Platz eindrucksvoll gezeigt hat. Es war ein intensives Spiel, in dem keine Mannschaft zur Ruhe kam. Im ersten Durchgang waren die Gastgeber besser, im zweiten wir – deshalb ist das Unentschieden völlig verdient. Für die Zuschauer war es eine Begegnung auf richtig hohem Niveau.“
Kevelaerer SV – VfL Rhede 2:2
Kevelaerer SV: Ingenfeld, Tellemanns, Hacks, Dittrich, Dittrich, Wienhofen, Kaschubat, Theysen, Külcür, Gastens, Meherzi
VfL Rhede: Bauhaus, Cavusman, Schultze, Zschoche, Trompert, Stenneken, Kreutzer, Librandi, Landzaat, Ebben, Franken
Tore: 0:1 Landzaat (4.), 1:1 Wienhofen (8.), 2:1 Kaschubat (40. Foulelfmeter), 2:2 Weade (58.)
14. Spieltag
Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze
So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau
So., 16.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV
So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten
15. Spieltag
So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern
So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen
So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf
So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV
So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen
So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden
So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern