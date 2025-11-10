VfL Rhede und Kevelaer SV trennen sich Unentschieden

Der VfL Rhede kam beim Gastspiel der Bezirksliga, Gruppe 4, in Kevelaer trotz Favoritenrolle nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Der Kevelaerer SV zeigte eine starke Leistung und verdiente sich gegen den Tabellenführer einen respektablen Punkt.

Vor rund 150 Zuschauern erwischten die Gäste den besseren Start: Bereits in der Anfangsphase traf Qwenn Landzaat zur frühen 1:0-Führung für den VfL Rhede. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten – Leo Wienhofen glich nur wenige Minuten später zum 1:1 aus (8.). Kurz vor der Pause drehte der KSV die Partie, als Robin Kaschubat einen Strafstoß sicher zum 2:1 verwandelte (40.). Mit dieser knappen Führung ging es in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang brachte Rhede-Coach Niklas Schemmer frische Kräfte, und die Einwechslung sollte sich auszahlen: David Adegboyega Weade sorgte in der 58. Minute für den 2:2-Ausgleich. In einer intensiven und spannenden Partie drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch am Ende blieb es beim gerechten Remis. Trotz des Punktgewinns fiel der Kevelaerer SV in der Tabelle auf Rang zehn zurück. Tabellenführer VfL Rhede führt die Tabelle weiterhin mit 31 Punkten an – und stellt mit 39 Treffern die beste Offensive der Liga. Nur zwei Niederlagen stehen bislang zu Buche.

Nach dem Spiel zeigte sich Rhede-Trainer Niklas Schemmer beeindruckt und sagte: „Es war das beste Bezirksliga-Spiel, das ich in dieser Saison gesehen habe. Kevelaer hat eine richtig gute Mannschaft, die das auf dem Platz eindrucksvoll gezeigt hat. Es war ein intensives Spiel, in dem keine Mannschaft zur Ruhe kam. Im ersten Durchgang waren die Gastgeber besser, im zweiten wir – deshalb ist das Unentschieden völlig verdient. Für die Zuschauer war es eine Begegnung auf richtig hohem Niveau.“

Kevelaerer SV – VfL Rhede 2:2

Kevelaerer SV: Ingenfeld, Tellemanns, Hacks, Dittrich, Dittrich, Wienhofen, Kaschubat, Theysen, Külcür, Gastens, Meherzi

VfL Rhede: Bauhaus, Cavusman, Schultze, Zschoche, Trompert, Stenneken, Kreutzer, Librandi, Landzaat, Ebben, Franken

Tore: 0:1 Landzaat (4.), 1:1 Wienhofen (8.), 2:1 Kaschubat (40. Foulelfmeter), 2:2 Weade (58.)

So geht es weiter

14. Spieltag

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SV Rindern - TSV Weeze

So., 16.11.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SGE Bedburg-Hau

So., 16.11.25 14:30 Uhr Hamminkelner SV - Kevelaerer SV

So., 16.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 16.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Viktoria Goch II

So., 16.11.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde Broekhuysen

So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Westfalia Anholt

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - TuS Stenern

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - TuS Xanten



15. Spieltag

So., 30.11.25 14:00 Uhr TuS Xanten - SV Haldern

So., 30.11.25 14:30 Uhr Viktoria Goch II - Sportfreunde Broekhuysen

So., 30.11.25 14:30 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 30.11.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 30.11.25 14:30 Uhr Westfalia Anholt - Alemannia Pfalzdorf

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - Hamminkelner SV

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuS Stenern - Borussia Veen

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - DJK Twisteden

So., 30.11.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Rindern

