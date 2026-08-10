VfL Rhede stellt Ratingen 04/19 vor keine Probleme

In Überzahl verschoben sich die Spielanteile logischerweise noch mehr zugunsten der Gäste. Kreyer hatte die nächste Chance, lupft den Ball mit dem ersten Kontakt rechts im Strafraum über den herauseilenden Brandes – die Gastgeber klärten aber so gerade noch vor der Linie (21.). Ein Kreyer-Freistoß wenig später von der linken Strafraumkante ging knapp über das Tor (29.), kurz darauf erhöhten die Ratinger dann aber: Lukas Korytowski nahm einen perfekt getimten durchgesteckten Pass auf und blieb vor Brandes eiskalt – das 2:0 war der erste Pflichtspieltreffer des Zugangs von ETB Schwarz-Weiß Essen für 04/19 (30.). Ein Abschluss von Umut Yildiz im Strafraum ging knapp am Pfosten vorbei (32.), wenig später waren alle Aktiven sicher froh über den Pausenpfiff und den Gang in die schattige Kabine.