VfL Rhede stellt Ratingen 04/19 vor keine Probleme

So ein bisschen durfte sich Ratingen 04/19 beim VfL Rhede in der ersten Runde des Niederrheinpokals heimisch fühlen. Der Besagroup Sportpark verfügt wie im Stadion daheim über leichtathletische Elemente um den Rasenplatz herum samt Laufbahn, allerdings im roten Tartan, nicht in blau. Und auch ein internationales Leichtathletik-Meeting gibt es hier wie dort, zudem spielte der Landesliga-Aufsteiger rund eine halbe Stunde vor Anpfiff, als die Gäste zum Aufwärmen auf dem Platz waren, die RSV-Hymne mit der Eingangszeile „Wir sind die Macht im Angerland.“ Gastfreundlich.
Weniger nett meinten es die Temperaturen mit allen Akteuren auf dem riesigen Platz, die Tartanbahn drumherum gab noch zusätzliche Hitze ab. Nach sechs Jahren Abstinenz im Niederrheinpokal wollten die Gastgeber aber von Beginn an mutig spielen gegen den Vizemeister der vergangenen Oberliga-Saison, und sie hatten auch die erste Chance: Maximilian Kreutzer setzte sich über die linke Abwehrseite der Ratinger durch und spielte einen scharfen Ball in die Mitte, fand nur keinen Abnehmer (3. Minute).
Im Tor der Gäste stand in Marvin Gomoluch die Nummer eins der Vorsaison, die da zwar alle Oberliga-Spiele, aber keines im Pokal gemacht hatte, sondern der damalige Konkurrent Dennis Raschka. Ob 04/19 eine ähnliche Aufteilung wieder wählen wird mit Gomoluch und Leon Klußmann, ist noch nicht heraus. Kommenden Sonntag beim Oberliga-Auftakt bei der SpVg Schonnebeck wird Klußmann starten, eine Woche später wieder Gomoluch – danach soll es eine Entscheidung über die Nummer eins geben.
Das ist die Zukunft, die Gegenwart brachte in Rhede einen langen Ball auf Ratingens Stürmer Sven Kreyer, der jedoch einen Tick zu lang war, sodass Torwart Lennart Brandes vor ihm dran war (5.). Der Favorit hatte viel Ballbesitz und beschleunigte auch immer wieder: So dribbelte der als Kapitän aufgebotene Spielmacher Emre Demircan durchs Mittelfeld, spielte einen Doppelpass mit gegnerischen Beinen und wurde Zentimeter vor der Strafraumkante gelegt – zum fälligen Freistoß gab es noch die Rote Karte für Rhedes Kapitän Luca Schultz (16.). Das war natürlich bitter für den Landesligisten, der auch noch Demircans Treffer per abgefälschtem Schuss aus besagtem Freistoß hinnehmen musste (18.).
In Überzahl verschoben sich die Spielanteile logischerweise noch mehr zugunsten der Gäste. Kreyer hatte die nächste Chance, lupft den Ball mit dem ersten Kontakt rechts im Strafraum über den herauseilenden Brandes – die Gastgeber klärten aber so gerade noch vor der Linie (21.). Ein Kreyer-Freistoß wenig später von der linken Strafraumkante ging knapp über das Tor (29.), kurz darauf erhöhten die Ratinger dann aber: Lukas Korytowski nahm einen perfekt getimten durchgesteckten Pass auf und blieb vor Brandes eiskalt – das 2:0 war der erste Pflichtspieltreffer des Zugangs von ETB Schwarz-Weiß Essen für 04/19 (30.). Ein Abschluss von Umut Yildiz im Strafraum ging knapp am Pfosten vorbei (32.), wenig später waren alle Aktiven sicher froh über den Pausenpfiff und den Gang in die schattige Kabine.
Die Erholung dort tat den Ratingern sichtbar gut, sie machten das Spiel schnell zu: Yildiz spielte einen langen Ball auf Kreyer, der mit seinem Lupfer diesmal den Weg ins Tor fand zum 3:0 (50.). Rhedes Keeper Brandes war dann zweimal gefordert gegen Korytowski (52.) und Demircan (53.) und hatte dann Glück, dass der Ball nach Yildiz‘ Schuss vom Innenpfosten an seinen Körper prallte und von da ins Aus (55.). Machtlos war der Torwart beim Abschluss von Demircan zum 4:0 (57.), dann wechselte 04/19-Cheftrainer Damian Apfeld vierfach und brachte unter anderem Edin Hadzibajramovic, der den fünften Treffer des gerade ebenfalls eingewechselten Ali Hassan Hammoud mit viel Übersicht vorbereitete (60.).
In der Folge stand Brandes mehr und mehr im Mittelpunkt: Nachdem Kreyer nach Flanke des eingewechselten Bo Lasse Henrichs noch knapp vorbeigeköpft hatte (67.), drängte der Rheder Keeper erst Korytowski weit genug ab, um einen Abschluss zu verhindern – über Hadzibajramovic gelangte der Ball aber zu Kreyer, dessen wuchtigen Schuss Brandes parierte. Den Abpraller hatte Hadzibajramovic, sein Schuss wurde aber auf der Linie geklärt (68.). Dann meisterte Rhedes Torwart nach Korytowskis Flanke den Kopfball aus kurzer Distanz von Nolan Manassa und hatte auch den nach der folgenden Ecke abgegebenen Schuss von Jan Corsten (72.).
Da Brandes auch gegen den Distanzschuss von Guiliano Zimmerling (78.)und den durchgebrochenen Bo Lasse Henrichs zur Stelle war (88.), blieb es beim 5:0-Auftaktsieg für 04/19 im Pokal. „Wir haben noch viel verschossen, aber bei fünf Toren, diesen Temperaturen und dem hohen Rasen, den die Jungs in den Waden merken, war das insgesamt ein souveräner und runder Auftritt. Es gibt nichts zu meckern“, sagte Apfeld.