VfL Rhede steigt in die Landesliga auf - Goch II steigt nach 0:13 ab

Rutscht Rhede Richtung Landesliga? – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Spieltag 32 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: VfL Rhede macht den Aufstieg perfekt, Sportfreunde Broekhuysen feiert gegen Viktoria Goch II einen 13:0-Kantersieg, der für den Aufsteiger den Abstieg bedeutet. Dahinter bleibt auch der Kampf um Relegationsrang 15 brisant.

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Die Sportfreunde Broekhuysen lieferten gegen Viktoria Goch II einen Kantersieg ab, der in seiner Deutlichkeit aus dem Spieltag herausragt. Bereits nach 24 Minuten führten die Gastgeber durch Maurice Horster, Nils Hannaleck, Stan Hesen und erneut Hannaleck mit 4:0. Danach ging es in nahezu regelmäßigen Abständen weiter: Leon Peun traf doppelt, Hannaleck schnürte seinen Dreierpack, Horster legte sein zweites Tor nach. Später erhöhten Noah Christian Thier, Tobias Maaßen doppelt, Nick Maurice Ernst und Philipp Joseph Brock auf 13:0. Für Broekhuysen bleibt trotz dieses historischen Resultats nur Rang zwei, weil VfL Rhede parallel gewann und auf 71 Punkte zog. Für Goch II ist die Niederlage dagegen der sportliche Tiefpunkt: Der Aufsteiger bleibt bei 29 Punkten und steigt in die Kreisliga A ab.

Der VfL Rhede hat den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht. Beim Hamminkelner SV musste der Tabellenführer zunächst einem Rückstand hinterherlaufen, weil Hassan Hamzaoglu die Gastgeber in der 23. Minute in Führung brachte. Rhede blieb jedoch ruhig und kam noch vor der Pause zurück: Len Stenneken erzielte in der 33. Minute den Ausgleich. Kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann das Tor, das den Aufstieg endgültig absicherte. Qwenn Landzaat traf in der 48. Minute zum 2:1, das bis zum Abpfiff Bestand hatte. Mit 71 Punkten ist Rhede nicht mehr von Platz eins zu verdrängen - FuPa gratuliert zur Meisterschaft! Der Hamminkelner SV bleibt trotz der Niederlage mit 44 Zählern im gesicherten Mittelfeld.

Die SGE Bedburg-Hau zeigte beim SV Blau-Weiß Dingden II eine klare Auswärtsleistung, obwohl der freiwillige Rückzug am Saisonende die sportliche Einordnung besonders macht. Theo Panke brachte die Gäste früh in Führung (15.), ehe Niclas Pohle per Handelfmeter auf 2:0 erhöhte (20.). Kurz vor der Pause stellte Fabian Berntsen auf 3:0. Nach der Roten Karte gegen Philipp Arnold (76.) wurde es für Dingden II noch schwieriger. Panke traf erneut (80.), Jens van der Linde verkürzte zwar (86.), doch Louis Hoenselaar stellte kurz darauf den 5:1-Endstand her (88.). Sportlich klettert Bedburg-Hau auf 40 Punkte, Dingden II bleibt bei 42 Zählern im Mittelfeld.

Der SV Haldern und der TuS Xanten lieferten sich ein wildes Zehn-Tore-Spiel. Zunächst brachte Gerrit Jenowsky Xanten in Führung (20.), doch Hendrik Heynen glich per Foulelfmeter aus (31.), bevor Veit Boßmann das 2:1 erzielte (39.). Nach dem 2:2 durch Christopher Kimbakidila (45.+3) kippte die Partie nach der Pause erneut. Karl Isling stellte auf 3:2 (56.), ehe Boßmann mit weiteren Treffern in der 64. und 70. Minute auf 5:2 erhöhte. Xanten kam durch zwei Tore von Jonas Vengels noch einmal heran (80., 83.), doch Boßmann setzte mit seinem vierten Treffer den Schlusspunkt (90.+3). Haldern bleibt trotz des Sieges bei 29 Punkten tief unten.

Der TuS Stenern hat im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Auswärtssieg bei Borussia Veen gefeiert. In einer engen Partie fiel der entscheidende Treffer nach der Pause: Tom-Luka Wanders traf in der 57. Minute zum 1:0 für die Gäste. Für Stenern ist der Erfolg von großer Bedeutung, weil die Mannschaft nun 40 Punkte auf dem Konto hat und sich damit von den direkten Abstiegsplätzen entfernt. Veen bleibt mit 45 Punkten im gesicherten Mittelfeld, verpasst aber die Möglichkeit, sich weiter an die obere Tabellenhälfte heranzuschieben.

Die DJK Twisteden hat gegen die SV Friedrichsfeld einen knappen Heimsieg eingefahren und Rang drei gefestigt. Tom Cappel brachte die Gastgeber in der 33. Minute in Führung, ehe Jordi Leck kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte (48.). Die SV Friedrichsfeld antwortete durch Eray Tuncel (54.) und blieb damit im Spiel. Für die Gäste wurde die Aufgabe in der Schlussphase schwieriger, weil Noah Luis Heutger in der 82. Minute die Rote Karte sah. Twisteden brachte den Vorsprung über die Zeit und steht nun bei 59 Punkten. Die SV Friedrichsfeld bleibt mit 37 Punkten auf Rang 15, der in der Bezirksliga die Abstiegs-Relegation bedeutet. Diese Spiele sind schon gelaufen Mi., 13.05.2026, 19:30 Uhr SV Rindern SV Rindern Kevelaerer SV Kevelaer 2 3 Abpfiff Der Kevelaerer SV hat sich in einer turbulenten Partie beim SV Rindern spät durchgesetzt und den vierten Tabellenplatz gefestigt. Dabei sah zunächst vieles nach einer Punkteteilung aus, ehe die Gäste in der Nachspielzeit doch noch zuschlugen. In der ersten Halbzeit war Kevelaer das effektivere Team. Jona Wassen brachte die Gäste zunächst in Führung (28.) und legte kurz vor der Pause das 2:0 nach (40.). Rindern kam jedoch stark aus der Kabine: Wiktor Romanow verkürzte unmittelbar nach Wiederbeginn (47.), ehe Maximilian Janssen per Foulelfmeter den Ausgleich erzielte (79.). Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, traf Leo Wienhofen tief in der Nachspielzeit doch noch zum 3:2-Sieg für den KSV (90.+4). Mit nun 54 Punkten festigt Kevelaer Rang vier und wahrt den Kontakt zur Spitzengruppe. Rindern bleibt dagegen bei 49 Punkten und verpasst es, den Rückstand auf die oberen Plätze weiter zu verkürzen. Mi., 13.05.2026, 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf Pfalzdorf Westfalia Anholt Anholt 2 0 Abpfiff Die Alemannia Pfalzdorf hat im Abstiegskampf ein wichtiges Zeichen gesetzt und sich gegen Westfalia Anholt verdient durchgesetzt. Lange blieb die Partie torlos, ehe die Gastgeber in der Schlussphase zuschlugen und damit wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt einfuhren. Zunächst traf Joker Joep Renkens, der erst wenige Minuten zuvor eingewechselt worden war, zur Führung (76.). Anholt fand darauf kaum noch eine Antwort, stattdessen machte Christian Emmers kurz vor Schluss alles klar und erhöhte auf 2:0 (89.). Durch den Heimsieg verbessert sich Pfalzdorf auf 40 Punkte und springt auf Rang elf. Damit verschaffen sich die Gastgeber etwas Luft im Tabellenkeller und distanzieren mehrere Konkurrenten. Für Westfalia Anholt wird die Situation dagegen zunehmend unangenehm: Der Aufsteiger bleibt bei 36 Punkten und rutscht auf Rang 16 ab, der aktuell den direkten Abstiegsplatz bedeuten würde. Mit Berücksichtigung des Rückzugs der SGE Bedburg-Hau wäre es die Relegation. Fr., 15.05.2026, 20:00 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick SF Lowick TSV Weeze TSV Weeze 1 1 Abpfiff Die Sportfreunde 97/30 Lowick mussten sich gegen den TSV Weeze trotz langer Führung mit einem Remis begnügen. Florian Wiegrink brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung, wodurch Lowick zunächst auf Kurs lag und die Chance hatte, sich in der Tabelle weiter an das breite Mittelfeld heranzuschieben. Der Absteiger steht nach dem 1:1 bei 40 Punkten und bleibt damit im Bereich um Rang elf, ohne den Abstand nach unten entscheidend zu vergrößern. Der TSV Weeze blieb jedoch im Spiel und kam in der Schlussphase noch zum Ausgleich. Lukas Kassler traf in der 88. Minute zum 1:1 und sicherte dem Aufsteiger einen späten Punkt. Weeze zieht damit auf 44 Zähler und bleibt auf Rang acht. Für beide Mannschaften ist das Remis mit Blick auf den engen Tabellenkeller brauchbar, ein größerer Schritt nach vorne blieb jedoch aus.

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Sa., 30.05.26 16:00 Uhr Hamminkelner SV - Viktoria Goch II

So., 31.05.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Sportfreunde Broekhuysen

So., 31.05.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Borussia Veen

So., 31.05.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV Haldern

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 31.05.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Rindern

So., 31.05.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Alemannia Pfalzdorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr TuS Stenern - DJK Twisteden

So., 31.05.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde 97/30 Lowick



34. Spieltag

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr SV Haldern - TSV Weeze

Fr., 05.06.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Westfalia Anholt

Sa., 06.06.26 16:00 Uhr SV Rindern - Hamminkelner SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Kevelaerer SV

So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SGE Bedburg-Hau

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 07.06.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - VfL Rhede

So., 07.06.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TuS Xanten

So., 07.06.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - TuS Stenern