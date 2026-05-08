VfL Rhede marschiert weiter, Absteiger Bedburg-Hau überrascht deutlich

SGE Bedburg-Hau unter Druck. – Foto: Pascal Derks

Spieltag 31 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während VfL Rhede den nächsten Schritt Richtung Landesliga macht, sendet die bald freiwillig abgestiegene SGE Bedburg-Hau ein deutliches Lebenszeichen. Für Viktoria Goch II wird die Lage im Tabellenkeller derweil immer prekärer.

Der VfL Rhede erfüllt seine Pflichtaufgabe bei Viktoria Goch II souverän und baut die Tabellenführung weiter aus. Der Spitzenreiter stellte früh die Weichen auf Sieg und ließ den abstiegsbedrohten Gastgebern kaum Luft. Bereits nach 13 Minuten brachte Len Stenneken die Gäste in Führung, ehe Elias Francesco Librandi nur wenig später auf 2:0 erhöhte (25.). Noch vor der Pause fiel bereits die Entscheidung, als Marvin Gisberts ins eigene Tor traf (29.). Rhede kontrollierte die Partie anschließend weitgehend und ließ defensiv kaum etwas zu.

Mit nun 68 Punkten untermauert der VfL seine Ambitionen auf den direkten Aufstieg, während Broekhuysen bereits acht Zähler Rückstand hat. Für Viktoria Goch II spitzt sich die Situation dagegen weiter zu: Der Aufsteiger bleibt mit 29 Punkten auf Rang 17 und braucht im Saisonendspurt dringend weitere Siege, um zumindest noch den Relegationsplatz erreichen zu können.