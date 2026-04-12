VfL Rhede lässt Punkte liegen, Twisteden und Kevelaer rücken auf

Xanten ärgert Rhede. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Das Titelrennen bleibt spannend, weil VfL Rhede patzt, während Sportfreunde Broekhuysen nachlegt. Dahinter nutzen Kevelaerer SV und DJK Twisteden ihre Chancen, im Tabellenkeller wird es für mehrere Teams eng.

Viktoria Goch II hat sich im direkten Duell mit dem TSV Weeze wichtige Punkte im Abstiegskampf gesichert und klettert auf den Relegationsplatz. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Marvin Kürbs traf in der 80. Minute zum entscheidenden 1:0 und sicherte seiner Mannschaft den Heimsieg. Während Goch II damit auf 28 Punkte klettert und sich etwas Luft verschafft, verpasst Weeze die Chance, sich weiter von der Gefahrenzone abzusetzen und bleibt im unteren Tabellenmittelfeld. Mit 35 Zählern ist die Ausgangslage des TSV Weeze aber nach wie vor eine gute.

Im direkten Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld trennten sich der TuS Stenern und der Hamminkelner SV leistungsgerecht mit einem Remis, das beiden im engen Tabellenbereich nur bedingt hilft. David Heveling brachte die Gastgeber früh in Führung (16.), doch nur wenig später glich Felix Becker aus (25.), sodass sich eine offene Partie entwickelte. Stenern bleibt mit nun 28 Punkten in unmittelbarer Nähe zu Rang 15 und muss weiterhin aufpassen, nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten, während Hamminkeln mit 40 Punkten den Abstand nach unten wahrt, aber gleichzeitig den Anschluss an die oberen Plätze nicht entscheidend verkürzen kann.

Der VfL Rhede ließ im Titelrennen wichtige Punkte liegen, weil er sich beim TuS Xanten mit einem 3:3 begnügen musste. Die Gastgeber gingen durch Jesse Sticklat früh in Führung (13.), ehe sich eine offene Partie entwickelte, in der beide Teams mehrfach Antworten fanden. Noch vor der Pause trafen Christopher Kimbakidila (43.) für Xanten und nahezu im Gegenzug David Adegboyega Weade (43.) für Rhede. Nach dem Seitenwechsel brachte Luca Franz Joachim Binias die Hausherren erneut in Führung (49.). Trotz individueller Qualität gelang es dem Tabellenführer nicht, die Partie komplett zu drehen, sodass der Vorsprung auf Sportfreunde Broekhuysen nur minimal bleibt. Gerade im Hinblick auf den direkten Aufstieg von Platz eins und die Relegation für Rang zwei könnte dieser Punktverlust im Saisonendspurt noch an Bedeutung gewinnen, während Xanten im Kampf um den Klassenerhalt einen wichtigen Zähler sammelt.

Der Kevelaerer SV nutzte die Gelegenheit und setzte mit einem klaren Auswärtssieg bei der SGE Bedburg-Hau ein deutliches Zeichen im Rennen um die Spitzenplätze. Bereits in der ersten Minute traf Özkan Külcür zur Führung, ehe die Gäste die Partie lange kontrollierten und in der Schlussphase durch Maximilian Gastens (79., 88.) sowie Robin Kaschubat (85.) klar entschieden. Kevelaer rückt damit bis auf Rang drei vor und hält den Kontakt zur Aufstiegszone, während Bedburg-Hau weiter im unteren Tabellendrittel feststeckt und den Abstand zum Relegationsrang nicht vergrößern kann.

Die DJK Twisteden festigte ihre Position in der Spitzengruppe, weil sie Borussia Veen in einer dramatischen Schlussphase niederkämpfte. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren, entwickelte sich eine offene Partie, die erst spät entschieden wurde: Niklas Heußen glich in der 86. Minute aus, ehe Tom Cappel (89.) und Torben Schellenberg (90.+6) das Spiel endgültig drehten. Twisteden zieht damit mit dem Kevelaerer SV gleich und erhöht den Druck auf Rang zwei, während Veen im Tabellenmittelfeld bleibt.

Die Alemannia Pfalzdorf feierte einen enorm wichtigen Sieg im Abstiegskampf, indem sie die Partie gegen den SV Haldern in der Schlussphase komplett drehte. Jamie Caspers brachte Pfalzdorf früh in Führung (3.), doch Haldern antwortete durch Veit Boßmann (40.) und Milot Seesing (50.). In der Schlussphase schlug die Alemannia jedoch zurück: Zunächst glich Marvin Flounders aus (87.), ehe Pascal Müller nur eine Minute später den viel umjubelten Siegtreffer erzielte (88.). Pfalzdorf verschafft sich damit Luft im Kampf um den Klassenerhalt, während Haldern weiter abgeschlagen bleibt.

Die Sportfreunde Broekhuysen erledigten ihre Aufgabe und bleiben dem Tabellenführer dicht auf den Fersen, wodurch das Titelrennen weiter offen bleibt. In einer engen Partie gegen SV Blau-Weiß Dingden II sorgte Nils Hannaleck in der 61. Minute für den entscheidenden Treffer. Mit 56 Punkten hält Broekhuysen den Druck auf VfL Rhede hoch und bleibt voll im Rennen um Platz eins, der den direkten Aufstieg bedeutet. Dingden II dagegen bleibt mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld, ohne jedoch endgültig alle Abstiegssorgen abschütteln zu können.

Westfalia Anholt sicherte sich im direkten Duell wichtige Punkte und verschafft sich damit etwas Luft im unteren Tabellenbereich. Luca Müller brachte die Gastgeber in Führung (22.), ehe Finn Filip Spiekers nachlegte (54.). Ein Eigentor von Müller (58.) sorgte zwar noch einmal für Spannung, doch Anholt brachte den Vorsprung über die Zeit. Damit gelingt ein wichtiger Schritt weg von Rang 15, während Sportfreunde 97/30 Lowick trotz solider Ausgangslage im Mittelfeld den Anschluss nach oben verpasst.

Der SV Rindern bleibt ein stabiler Faktor im oberen Mittelfeld und festigt seine Position durch einen knappen Auswärtssieg bei SV 08/29 Friedrichsfeld. In einer lange offenen Partie erzielte Mika Winkler in der 69. Minute das entscheidende Tor. Mit nun 45 Punkten bleibt Rindern in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen, während Friedrichsfeld bei 31 Punkten verharrt und weiterhin nur knapp über Rang 15 liegt, was die Ausgangslage im Tabellenkeller zusätzlich verschärft.

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV 08/29 Friedrichsfeld

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde Broekhuysen

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SGE Bedburg-Hau

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Stenern

So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Alemannia Pfalzdorf

So., 19.04.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Westfalia Anholt

So., 19.04.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - Viktoria Goch II

So., 19.04.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Xanten

So., 19.04.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - TSV Weeze



29. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - Kevelaerer SV

Sa., 25.04.26 16:00 Uhr TSV Weeze - VfL Rhede

So., 26.04.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - Hamminkelner SV

So., 26.04.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Borussia Veen

So., 26.04.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Haldern

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Xanten - SV Rindern

So., 26.04.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - DJK Twisteden

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SV Blau-Weiß Dingden II