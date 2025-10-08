 2025-10-02T08:44:29.515Z

Rhede gewann schon das Topspiel gegen Friedrichsfeld.
Rhede gewann schon das Topspiel gegen Friedrichsfeld. – Foto: Marcel Eichholz

VfL Rhede kann Verfolger distanzieren, Goch II mit nächstem Heimcoup?

Bezirksliga Niederrhein: Der VfL Rhede spielt am Freitag bei der TuS Stenern, die als Tabellendritter schon acht Punkte weniger hat. Viktoria Goch II will gegen Borussia Veen den zweiten Heimsieg in Folge feiern.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Der VfL Rhede spielt am Freitag bei der TuS Stenern, die als Tabellendritter schon acht Punkte weniger hat. Viktoria Goch II will gegen Borussia Veen den zweiten Heimsieg in Folge feiern. So läuft der 9. Spieltag.

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: zur Tabelle!

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
19:30live
Spieltext Vikt. Goch II - Veen

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
20:00live
Spieltext Anholt - SV Rindern

Fr., 10.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
20:00
Spieltext TuS Stenern - VfL Rhede

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
15:00live
Spieltext Broekhuysen - SF Lowick

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
15:30live
Spieltext Pfalzdorf - BW Dingden II

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
15:30live
Spieltext Twisteden - SV Haldern

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
15:00
Spieltext SGE B.-Hau - TSV Weeze

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
15:00live
Spieltext TuS Xanten - Kevelaer

So., 12.10.2025, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
15:30live
Spieltext SV Friedrich - Hamminkeln

____

Das sind die nächsten Spieltage

10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden

11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden
So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick

