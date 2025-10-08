VfL Rhede kann Verfolger distanzieren, Goch II mit nächstem Heimcoup?

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Der VfL Rhede spielt am Freitag bei der TuS Stenern, die als Tabellendritter schon acht Punkte weniger hat. Viktoria Goch II will gegen Borussia Veen den zweiten Heimsieg in Folge feiern. So läuft der 9. Spieltag.
10. Spieltag
Mi., 15.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - Westfalia Anholt
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Haldern - Alemannia Pfalzdorf
Mi., 15.10.25 20:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Sportfreunde Broekhuysen
Do., 16.10.25 19:30 Uhr Hamminkelner SV - TuS Stenern
Fr., 17.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV 08/29 Friedrichsfeld
Sa., 18.10.25 16:00 Uhr VfL Rhede - TuS Xanten
So., 19.10.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - SGE Bedburg-Hau
So., 19.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Viktoria Goch II
So., 19.10.25 15:00 Uhr Borussia Veen - DJK Twisteden
11. Spieltag
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern
So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden
So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern
So., 26.10.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede
So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV
So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen
So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick