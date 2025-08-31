 2025-08-28T05:22:00.927Z

Westfalia Anholt schlägt Xanten.
Westfalia Anholt schlägt Xanten. – Foto: Horst Zellmann

VfL Rhede ist Tabellenführer, Anholt mischt mit, KSV nur zwei Punkte

Bezirksliga Niederrhein 4: Der VfL Rhede sichert die Tabellenführung, der SV Rindern, der Kevelaerer SV und Viktoria Goch II verlieren. Für den TSV Weeze war mehr drin. Westfalia Anholt setzt am Sonntag eine Duftmarke gegen den TuS Xanten und mischt oben mit.

3. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4! Der VfL Rhede sichert die Tabellenführung, der SV Rindern, der Kevelaerer SV und Viktoria Goch II verlieren. Für den TSV Weeze war mehr drin. Aufsteiger Westfalia Anholt hinterlässt einen guten Eindruck und mischt als Aufsteiger oben mit.

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch II
Sportfreunde 97/30 Lowick
Sportfreunde 97/30 LowickSF Lowick
1
2
Abpfiff
+Video
Im zweiten Durchgang kamen die Sportfreunde Lowick zu ihren ersten Punkten und merzten damit den frühen Rückstand durch Andrija Kurandic aus (10.). Gegen Viktoria Goch II jubelten Leonard Langenbrink (52.) Lukas Oostendorp (73.), weshalb der Aufsteiger an das Tabellenende fällt. Lowick hat die Abstiegszone verlassen.

Viktoria Goch II – Sportfreunde 97/30 Lowick 1:2
Viktoria Goch II: Pascal Mollenhauer, Lars Johnson, Jordi Barbara, Konstantin Schütz, Tim Müller, Kai Jaschek (57. Miguel Wurring), Arne Quernhorst (55. Igor Puschenkow), Marvin Gisberts (66. Niklas Peters), Robert Nafin, Leon Knak (75. Marvin Kürbs), Andrija Kurandic - Trainer: Ernes Tiganj
Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Luca Bollmann, Christian Lörcks, Leonard Langenbrink, Steyn Wassink, Hannes Böing, Fynn Bennemann, Lukas Oostendorp, Mats Langenhoff, Elija Cürsgen, Hussein Merhi - Trainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld
Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Andrija Kurandic (10.), 1:1 Leonard Langenbrink (52.), 1:2 Lukas Oostendorp (73.)

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden II
SV Rindern
SV RindernSV Rindern
4
2
Abpfiff
+Video
Das ist sicherlich nicht der Saisonstart, den sich der SV Rindern vorgestellt hat. Bei Blau-Weiß Dingden II verlor das Team von Christian Roeskens mit 2:4. Zwar verkürzten die Gäste nach einem 0:3-Rückstand, aber den Ausgleich erzielten sie nicht. Kai Fiebig machte in der Schlussphase für den Tabellendritten alles klar, den Unterschied markierte Mathis Schluse mit seinem Doppelpack.

SV Blau-Weiß Dingden II – SV Rindern 4:2
SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Memetsah Cakar, Michael Leyking, Marco Harbring, Kai Fiebig, Timo Holtkamp, Tobias Görkes, Mathis Schluse, Felix Leyking, Philipp Arnold, Tim Harbring - Trainer: Dirk Juch - Trainer: Izri Velija
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Mika Winkler, Luca Alexander Polders, Cem Artas, Finn Tiemer, Christian Ploenes, Marten Albrecht, Marlon Irsch, Mohamad Al Ahmad, Lukas Müller - Trainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Damian Schmidt
Tore: 1:0 Mathis Schluse (7.), 2:0 Mathis Schluse (26.), 3:0 Tim Harbring (46.), 3:1 Luca Alexander Polders (51.), 3:2 (57.), 4:2 Kai Fiebig (81.)

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
2
2
Abpfiff
Einen ordentlichen Saisonstart erlebt der weiterhin ungeschlagene Aufsteiger TSV Weeze, für den bei Alemannia Pfalzdorf allerdings mehr drin war. Nach einer Stunde führten die Auswärtsfahrer mit 2:0, Nick Helmus und Marvin Flounders retteten der Alemannia aber per Doppelschlag in den Schlussminuten (83. und 85.) noch einen Punkt. Die Realität heißt mit zwei Punkten derzeit Rang 16.

Alemannia Pfalzdorf – TSV Weeze 2:2
Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, Christian Urbanek, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert (70. Klaas Hendricks), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (78. Luca Kanders), Christian Emmers, Samouil Schiefer (78. Danijel Lorenz), Jamie Caspers (70. Marvin Flounders) - Trainer: Raphael Erps
TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler, Michael Thissen, Christian Feegers, Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns, Nderim Cerkinaj (61. Nils Giltjes), Louis Pacco (46. Eron Kashtanjeva), Nick Schwarma (80. Hakan Erkis) - Trainer: Ferhat Ökce
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 0:1 Yannick Gorthmanns (3.), 0:2 Eron Kashtanjeva (60.), 1:2 Nick Helmus (83.), 2:2 Marvin Flounders (85.)
Rot: Florian Thomas (30./TSV Weeze/)
Gelb-Rot: Christian Emmers (89./Alemannia Pfalzdorf/)

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
DJK Twisteden
DJK TwistedenTwisteden
Kevelaerer SV
Kevelaerer SVKevelaer
2
1
Abpfiff
Ebenfalls zwei Punkte hat der Kevelaerer SV, der bei der DJK Twisteden allerdings verlor. Jona Wassen glich zwar den Rückstand, für den Torben Schellenberg verantwortlich war, aus, allerdings sicherte Fabian Rasch der DJK den zweiten Saisonsieg und damit mindestens bis Sonntag Rang zwei.

DJK Twisteden – Kevelaerer SV 2:1
DJK Twisteden: Martin Voß, Niklas Heußen, Yannik Thielen, Mathis Opgenhoff, Alexander Rasch, Tom Cappel, Nico Lenz, Nikolas Dennesen (87. Steffen Douteil), Jordi Leck (75. Sander Jacobs), Fabian Rasch, Torben Schellenberg (86. Elias Janßen) - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Trainer: Rainer Winkels
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Dennis Tegeler, Tobias Bolz, Jona Wassen, Maximilian Gastens, Youssef Meherzi - Trainer: Patrick Znak
Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 250
Tore: 1:0 Torben Schellenberg (12.), 1:1 Jona Wassen (17.), 2:1 Fabian Rasch (68.)

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1
2
Abpfiff
Auch bei Borussia Veen gegen den VfL Rhede jubelte ein Team spät, jedoch kam der Anschlusstreffer der Heimelf zu spät. Durch Leon Franken und Qwenn Landzaat gewinnt der VfL Rhede zum dritten Mal in dieser Saison und steht deshalb weiter auf dem ersten Platz.

Borussia Veen – VfL Rhede 1:2
Borussia Veen: Janek Keusemann, Ken Klemmer, Martin Willemsen (56. Jakob Münzner), Hendrik Terlinden, Julian Schmelzer (77. Tom Conrad), Jan Büren, Marius Gietmann, Christian Quernhorst, Tim Lange (68. Philipp van Huet), Jonas van den Brock (68. Linus van Treek), George Michael Wiedemann (56. Felix Terlinden) - Trainer: Lukas Höptner
VfL Rhede: Marius Bauhaus, Luca Maximilian Schultze, Johannes Seggewiß, Noah Erik Zschoche, Kian Trompert, Noah Paß, David Adegboyega Weade, Len Stenneken, Maximilian Kreutzer, Qwenn Landzaat, Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer
Schiedsrichter: Sascha Hoffmann
Tore: 0:1 Leon Franken (20.), 0:2 Qwenn Landzaat (66.), 1:2 Philipp van Huet (90.+1)

Heute, 15:00 Uhr
Westfalia Anholt
Westfalia AnholtAnholt
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
2
0
Abpfiff
+Video
Nach Friedrichsfeld hat Westfalia Anholt daheim auch den TuS Xanten geschlagen. Mit sechs Punkten ist die Zwischenbilanz stark - und der Ansatz ist auch richtig: Wer als Aufsteiger heimstark ist, hält im Regelfall auch die Klasse.

Die weiteren Ergebnisse

Heute, 15:00 Uhr
SV Haldern
SV HaldernSV Haldern
Hamminkelner SV
Hamminkelner SVHamminkeln
3
0
Abpfiff

Heute, 15:30 Uhr
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
0
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SGE Bedburg-Hau
SGE Bedburg-HauSGE B.-Hau
4
1
Abpfiff

____

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr TSV Weeze - Sportfreunde Broekhuysen
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr SV Rindern - SV Haldern
So., 07.09.25 13:15 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 07.09.25 14:30 Uhr SGE Bedburg-Hau - Westfalia Anholt
So., 07.09.25 15:00 Uhr VfL Rhede - DJK Twisteden
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Xanten - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 07.09.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Borussia Veen
So., 07.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - Viktoria Goch II
So., 07.09.25 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Alemannia Pfalzdorf

5. Spieltag
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SV Blau-Weiß Dingden II
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Kevelaerer SV
Fr., 12.09.25 19:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - VfL Rhede
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr DJK Twisteden - Hamminkelner SV
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - SGE Bedburg-Hau
So., 14.09.25 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Rindern
So., 14.09.25 15:00 Uhr SV Haldern - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 14.09.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TSV Weeze
So., 14.09.25 15:30 Uhr TuS Stenern - TuS Xanten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 4!

