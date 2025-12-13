VfL Rhede ist Herbstmeister, Anholt und Stenern jubeln im Keller

17. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft, wenngleich es dafür einen klaren Sieg und eine Pleite des VfL Rhede benötigt. Der TSV Weeze gewinnt das Kellerduell gegen den SV Haldern, der nun das Letzter ist. Kevelaer SV kann siegen, der SV Rindern verpasst zwei wichtige Punkte.
Hamminkelner SV – SV Rindern 1:1
Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Till Schürmann, Linus Kammeier (77. Leon Norman Bender), Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann (65. Hassan Hamzaoglu), Gianluca Klein, Lars Ortius, Tom Wirtz, Felix Becker (90. Mika Franzke) - Trainer: Erdal Dasdan
SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Luca Alexander Polders, Wiktor Romanow, Dano Evrard, Finn Tiemer, Leon Naß (60. Mohamad Al Ahmad), Christian Ploenes (83. Florian Engelen), Marten Albrecht (89. Alexander Tissen), Peter Mayr, Maximilian Janssen (79. Marlon Irsch), Piet Kramer (89. Björn Gatermann) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Felix Becker (59.), 1:1 Marten Albrecht (71.)
Gelb-Rot: Lars Ortius (49./Hamminkelner SV/Foulspiel)
Kevelaerer SV – SV Blau-Weiß Dingden II 1:0
Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Malik Bongers, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak
SV Blau-Weiß Dingden II: Niklas Schmitz, Memetsah Cakar, Marek Heuser, Niklas Nienhaus (61. Rin Uga), Tobias Görkes, Mathis Schluse (73. Timo Holtkamp), Christian Görkes, Leonardo Moschüring (66. Jonah Koopmann), Alexander Sack, Philipp Arnold, Tim Harbring - Trainer: Dirk Juch - Co-Trainer: Julian Weirather
Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 120
Tore: 1:0 Andrea Dario Quarta (22.)
Besondere Vorkommnisse: Tobias Görkes (SV Blau-Weiß Dingden II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (89.).
TSV Weeze – SV Haldern 3:1
TSV Weeze: Phillip Günther, Florian Thomas, Lukas Kassler (75. Maik van Teeffelen), Michael Thissen, Christian Thomas (60. Hakan Erkis), Christian Feegers (86. Nils Leonardi), Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns (89. Florian Feddema), Nderim Cerkinaj, Julian Kühn, Frederik Osterkamp (60. Max Büren) - Co-Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce
SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer, Milot Seesing, Hendrik Heynen, Yannik Duesing, Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing
Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Yannick Gorthmanns (29.), 2:0 Yannick Gorthmanns (33. Foulelfmeter), 2:1 Veit Boßmann (53.), 3:1 Julian Kühn (67.)
SGE Bedburg-Hau – Borussia Veen 3:3
SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Theo Gerard, Fabio Dittrich, Christoph Gorißen, Tim Helmus, Len Deckers, Julian Diedenhofen, Theo Panke, Timon Janssen - Trainer: Bernard Alijaj
Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (86. Noah Langert), Tom Conrad, Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Marius Gietmann, Jonas van den Brock, Felix Terlinden, Marc Balonier (73. Hendrik Terlinden), George Michael Wiedemann (65. Jan Büren) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner
Schiedsrichter: Adam Wochnik - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 George Michael Wiedemann (15.), 0:2 Jonas van den Brock (52.), 1:2 Theo Panke (54.), 2:2 Julian Diedenhofen (66.), 3:2 Theo Panke (78.), 3:3 Martin Willemsen (87.)
18. Spieltag
Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II
So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf
So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden
So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen
So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen
So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt
So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern
19. Spieltag
Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede
So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV
So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten
So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern
So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze
So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern