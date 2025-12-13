VfL Rhede ist Herbstmeister, Anholt und Stenern jubeln im Keller

17. Spieltag in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Die Sportfreunde Broekhuysen haben noch Chancen auf die Herbstmeisterschaft, wenngleich es dafür einen klaren Sieg und eine Pleite des VfL Rhede benötigt. Der TSV Weeze gewinnt das Kellerduell gegen den SV Haldern, der nun das Letzter ist. Kevelaer SV kann siegen, der SV Rindern verpasst zwei wichtige Punkte.

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

_______________

Felix Becker schoss den Hamminkelner SV gegen den favorisierten SV Rindern in Führung (59.), doch die Gäste glichen durch Marten Albrecht zeitig aus (71.). Beim besten Aufsteiger der Liga kann man durchaus stolpern, wobei zwischen beiden Klubs nur zwei Punkte liegen. Diese zwei (weiteren) Punkte verpasst Rindern im Rennen um Rang zwei eben. Hamminkelner SV – SV Rindern 1:1

Hamminkelner SV: Sascha Tünte, Niklas Hollenberg, Sebastian Weinkath, Till Schürmann, Linus Kammeier (77. Leon Norman Bender), Kitischa Lukas Gutenberger, Yannick Weidemann (65. Hassan Hamzaoglu), Gianluca Klein, Lars Ortius, Tom Wirtz, Felix Becker (90. Mika Franzke) - Trainer: Erdal Dasdan

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Luca Alexander Polders, Wiktor Romanow, Dano Evrard, Finn Tiemer, Leon Naß (60. Mohamad Al Ahmad), Christian Ploenes (83. Florian Engelen), Marten Albrecht (89. Alexander Tissen), Peter Mayr, Maximilian Janssen (79. Marlon Irsch), Piet Kramer (89. Björn Gatermann) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens

Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Felix Becker (59.), 1:1 Marten Albrecht (71.)

Gelb-Rot: Lars Ortius (49./Hamminkelner SV/Foulspiel)

Andrea Dario Quarta schoss für den Kevelaerer SV in der 22. Minute das einzige Tor der gesamten Partie, denn Blau-Weiß Dingden II musste sich im Auswärtsspiel geschlagen geben. Durch das knappe 1:0 schiebt sich der KSV auf Platz fünf, kann aber bis einschließlich Sonntag noch überholt werden. Kevelaerer SV – SV Blau-Weiß Dingden II 1:0

Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Leo Wienhofen, Andrea Dario Quarta, Dennis Tegeler, Robin Kaschubat, Nils Theysen, Malik Bongers, Maximilian Gastens - Trainer: Patrick Znak

SV Blau-Weiß Dingden II: Niklas Schmitz, Memetsah Cakar, Marek Heuser, Niklas Nienhaus (61. Rin Uga), Tobias Görkes, Mathis Schluse (73. Timo Holtkamp), Christian Görkes, Leonardo Moschüring (66. Jonah Koopmann), Alexander Sack, Philipp Arnold, Tim Harbring - Trainer: Dirk Juch - Co-Trainer: Julian Weirather

Schiedsrichter: Bekir Durmus (Krefeld) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Andrea Dario Quarta (22.)

Besondere Vorkommnisse: Tobias Görkes (SV Blau-Weiß Dingden II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (89.).

Im Abstiegskampf gilt es nicht nur direkte Konkurrenten zu schlagen, sondern vor allem seine Heimspiele zu gewinnen. Das nahm sich der TSV Weeze im Kellerduell gegen den SV Haldern besonders zu Herzen und feierte einen enorm wichtigen 3:1-Erfolg. Yannick Gorthmanns traf innerhalb von vier Minuten doppelt (29. und 33.) und legte so den Grundstein für den Dreier, der Haldern an das Tabellenende schickt. Weeze fehlen zwei Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz. TSV Weeze – SV Haldern 3:1

TSV Weeze: Phillip Günther, Florian Thomas, Lukas Kassler (75. Maik van Teeffelen), Michael Thissen, Christian Thomas (60. Hakan Erkis), Christian Feegers (86. Nils Leonardi), Jonas Gorthmanns, Yannick Gorthmanns (89. Florian Feddema), Nderim Cerkinaj, Julian Kühn, Frederik Osterkamp (60. Max Büren) - Co-Trainer: Dominik Huismann - Trainer: Ferhat Ökce

SV Haldern: Nils Schweckhorst, Stefan Hebing, Robin Gissing, Phil Winzer, Milot Seesing, Hendrik Heynen, Yannik Duesing, Jan Middendorf, Alexander Rackel, Tim Gebbing, Veit Boßmann - Trainer: Christian Böing

Schiedsrichter: Iyilik Emre - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Yannick Gorthmanns (29.), 2:0 Yannick Gorthmanns (33. Foulelfmeter), 2:1 Veit Boßmann (53.), 3:1 Julian Kühn (67.)

Borussia Veen hätte im Rennen um Platz zwei die eigene Ausgangslage verbessern können, doch eine 2:0-Führung reichte bei der SGE Bedburg-Hau nicht zum Sieg. Im Gegenteil: Zwei Tore von Theo Panke und das zwischenzeitliche 2:2 von Julian Diedenhofen ließ die Partie zugunsten der SGE kippen, weshalb der Ausgleichstreffer von Martin Willemsen am Ende aus Veen-Sicht ein 3:3 rettete. SGE Bedburg-Hau – Borussia Veen 3:3

SGE Bedburg-Hau: Jendrik-Jan-Alexander Maas, Martin Tekaat, Henrik Schümmer, Theo Gerard, Fabio Dittrich, Christoph Gorißen, Tim Helmus, Len Deckers, Julian Diedenhofen, Theo Panke, Timon Janssen - Trainer: Bernard Alijaj

Borussia Veen: Janek Keusemann, Jakob Münzner (86. Noah Langert), Tom Conrad, Martin Willemsen, Leon van Bonn, Jonas Höptner, Marius Gietmann, Jonas van den Brock, Felix Terlinden, Marc Balonier (73. Hendrik Terlinden), George Michael Wiedemann (65. Jan Büren) - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Schiedsrichter: Adam Wochnik - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 George Michael Wiedemann (15.), 0:2 Jonas van den Brock (52.), 1:2 Theo Panke (54.), 2:2 Julian Diedenhofen (66.), 3:2 Theo Panke (78.), 3:3 Martin Willemsen (87.)

Die Nullnummer hilft Xanten im Abstiegskampf mehr, allerdings bleibt die DJK Twisteden an den Aufstiegsplätzen dran.

TuS Stenern brachte den 3:2-Erfolg knapp über die Zeit und bleibt damit einerseits vor Alemannia Pfalzdorf, andererseits hat sich die Lage im Abstiegskampf verbessert. Stenern hat nämlich acht Punkte Vorsprung auf die direkten Plätze zur Kreisliga A, bei Pfalzdorf sind es nur vier.

Die Sportfreunde Broekhuysen laufen als Zweiter in die Winterpause ein, denn gegen SV Friedrichsfeld gelang ein umkämpfter 3:2-Sieg. Die Hausherren kamen nach den Rückständen zwar jeweils heran, aber nicht mehr zum Ausgleich. Xanten auf dem Relegationsplatz hat nur einen Punkt weniger.

Westfalia Anholt schaffte im letzten Versuch einen Sprung in der Tabelle und belegt mit 21 Zählern Rang elf. Das lag zuvorderst an Til Spiegelhoff, der gegen Viktoria Goch II beim 3:1 doppelt traf. Durch die Pleite bleibt Goch II auf einem Abstiegsplatz.

Nach dem 2:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Lowick hat der VfL Rhede 38 Punkte in 17 Partien geholt und sich mit dieser Leistung die Herbstmeisterschaft gesichert.

____

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 30.01.26 20:00 Uhr SV Rindern - Viktoria Goch II

So., 01.02.26 15:00 Uhr TuS Xanten - Alemannia Pfalzdorf

So., 01.02.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - DJK Twisteden

So., 01.02.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Borussia Veen

So., 01.02.26 15:00 Uhr VfL Rhede - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 01.02.26 15:30 Uhr TuS Stenern - Sportfreunde Broekhuysen

So., 01.02.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - Sportfreunde 97/30 Lowick

So., 01.02.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Westfalia Anholt

So., 01.02.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - SV Haldern



19. Spieltag

Fr., 06.02.26 20:00 Uhr Alemannia Pfalzdorf - SGE Bedburg-Hau

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Hamminkelner SV

So., 08.02.26 15:00 Uhr SV Haldern - VfL Rhede

So., 08.02.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Kevelaerer SV

So., 08.02.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - TuS Xanten

So., 08.02.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - TuS Stenern

So., 08.02.26 15:00 Uhr Viktoria Goch II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 08.02.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - TSV Weeze

So., 08.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Rindern