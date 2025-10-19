VfL Rhede ist Gewinner des Spieltags, Goch II jubelt im Kellerduell

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 4: Während es bei Sportfreunde Lowick gegen Westfalia Anholt keinen Sieger gibt, jubelt Alemannia Pfalzdorf beim SV Haldern. Gepatzt haben die Sportfreunde Broekhuysen bei Blau-Weiß Dingden II. So lief der 10. Spieltag:

Trotz einer engagierten Aufholjagd blieb der SV Haldern gegen Alemannia Pfalzdorf ohne Punktgewinn. Die Gäste erwischten einen Traumstart: Dominik van Baal, Luca Stratemann und Christian Emmers sorgten bis zur 53. Minute für eine scheinbar sichere 3:0-Führung. Doch Haldern steckte nicht auf – Matthias Bauhaus verkürzte per Kopf (75.), ehe Jan Middendorf in der Nachspielzeit nochmals traf. Pfalzdorf distanziert die direkte Abstiegszone erstmal auf sieben Punkte und darf durchatmen, während Haldern am die rote Laterne droht.

Während die erste Mannschaft von Blau-Weiß Dingden im Niederrheinpokal am FC Büderich scheiterte, lief es für die Zweite deutlich besser: Die Reserve von Blau-Weiß Dingden setzte sich gegen die Sportfreunde Broekhuysen durch. Schon früh stellte Tim Harbring mit seinem Treffer in der 12. Minute die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marco Harbring auf 2:0 (56.). Zwar vergab Philipp Arnold in der 75. Minute per Strafstoß die Chance auf das 3:0, doch das änderte am Ausgang nichts. Für Broekhuysen ist Niederlage gegen den bisherigen Relegationsplatz-Inhaber ein Rückschlag. So kann Tabellenführer Rhede wieder auf acht Punkte davonziehen.

Ein spätes Tor rettete den Sportfreunden Lowick vor heimischer Kulisse einen Punkt gegen Westfalia Anholt. Die Gäste gingen nach 34 Minuten durch Til Spiegelhoff in Führung und verteidigten diese Führung mit großem Einsatz bis tief in die Nachspielzeit. Doch in der vierten Minute der Overtime traf Joker Kilian Jansen zum umjubelten 1:1-Endstand. Anholt hat nun zehn Punkte, Lowick gehört zum Verfolgerfeld im Rennen um Platz zwei.

In der vergangenen Woche bezwang der TuS Stenern als bislang einzige Mannschaft den Tabellenführer VfL Rhede - ein toller Erfolg, der am Wochenende seine Wirkung schon wieder verloren haben könnte. Nach Broekhuysen hat nämlich auch Stenern gepatzt, am Donnerstag gab es eine 1:2-Pleite beim Hamminkelner SV. Kevin Beverungen schoss den Endstand für den Aufsteiger unmittelbar vor dem Pausenpfiff, der HSV klettert in das Mittelfeld. Rhede kann nach den Patzern der Verfolger wieder auf acht Punkte davonziehen.

Der SV Rindern zeigte sich von seiner besten Seite und feierte gegen den SV Friedrichsfeld einen klaren Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit platzte kurz nach Wiederbeginn der Knoten: Mohamad Al Ahmad brachte die Gastgeber in der 52. Minute in Führung. Danach spielte Rindern befreit auf. Maximilian Janssen erhöhte zunächst auf 2:0 (60.) und legte kurz vor Schluss seinen zweiten Treffer nach (87.). Den Schlusspunkt setzte Mika Winkler, der in der 90. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte.

Der VfL Rhede bleibt das dominierende Team der Bezirksliga, Gruppe 4. Gegen den TuS Xanten ließ der Tabellenführer nach einem frühen Rückstand nichts anbrennen. Zwar brachte Gerrit Jenowsky die Gäste in der 29. Minute in Führung, doch nur 60 Sekunden später glich Elias Francesco Librandi aus. Nach der Pause drehte Rhede auf: Erneut Librandi (48.) sowie Luca Maximilian Schultze (55.) sorgten für klare Verhältnisse. In der Schlussphase trafen zudem David Adegboyega Weade und Ferhat Cavusman innerhalb weniger Sekunden zum 5:1-Endstand. Weil die Konkurrenz patzte, hat Rhede acht Punkte Vorsprung auf Broekhuysen und Stenern.

Der Kevelaerer SV musste sich der SGE Bedburg-Hau nach einer wechselhaften Partie knapp geschlagen geben. Die Gäste erwischten den besseren Start, als Tim Helmus bereits in der 6. Minute traf. Nach dem Seitenwechsel drehte Kevelaer durch einen Doppelschlag von Maximilian Gastens (58., 68.) zunächst das Spiel, doch Bedburg-Hau blieb gefährlich. Fabian Berntsen stellte in der 79. Minute den Ausgleich her, ehe Fabio Dittrich nur fünf Minuten später den 3:2-Siegtreffer erzielte.

Die zweite Mannschaft von Viktoria Goch setzte sich beim TSV Weeze souverän mit 2:0 durch. Matchwinner war Miguel Wurring, der beide Treffer erzielte. Nach einer halben Stunde brachte er die Gäste in Führung, ehe er in der 54. Minute nachlegte und damit früh für klare Verhältnisse sorgte. Die Niederlage im Duell mit der beiden ehemaligen A-Ligisten schmerzt Weeze doppelt, denn Goch II zieht vorbei.

Die DJK Twisteden bestätigte ihre gute Form und gewann verdient bei Borussia Veen. Torben Schellenberg brachte die Gäste nach 18 Minuten in Front, ehe Fabian Rasch per Distanzschuss zum 2:0 traf (35.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sander Jacobs auf 3:0 und sorgte früh für die Vorentscheidung. George Michael Wiedemann verkürzte zwar noch für Veen (73.), doch der Druck der Gastgeber kam zu spät.

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr TuS Stenern - SV Rindern

So., 26.10.25 15:00 Uhr Viktoria Goch II - DJK Twisteden

So., 26.10.25 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Haldern

So., 26.10.25 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - VfL Rhede

So., 26.10.25 15:00 Uhr TuS Xanten - Hamminkelner SV

So., 26.10.25 15:00 Uhr Westfalia Anholt - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 26.10.25 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Borussia Veen

So., 26.10.25 15:30 Uhr TSV Weeze - Kevelaerer SV

So., 26.10.25 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - Sportfreunde 97/30 Lowick



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr SV Rindern - TuS Xanten

So., 02.11.25 13:30 Uhr Kevelaerer SV - Viktoria Goch II

So., 02.11.25 14:30 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde Broekhuysen

So., 02.11.25 14:30 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - SV 08/29 Friedrichsfeld

So., 02.11.25 15:00 Uhr VfL Rhede - TSV Weeze

So., 02.11.25 15:30 Uhr Hamminkelner SV - SGE Bedburg-Hau

So., 02.11.25 15:30 Uhr DJK Twisteden - Alemannia Pfalzdorf

So., 02.11.25 15:30 Uhr SV Haldern - Westfalia Anholt

So., 02.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - TuS Stenern