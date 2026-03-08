VfL Rhede holt im Aufstiegskampf gegen SF Broehuysen neuen Torjäger

Am Ball: Kemoh Sacko. – Foto: IMAGO / Klumpen Sportfoto

Spätestens seit dem aus Sicht der Sportfreunde Broekhuysen bitteren 1:1 beim TuS Stenern am vergangenen Mittwoch ist der Aufstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 4, so spannend wie nie. Tabellenführer VfL Rhede und Broekhuysen sind mit jeweils 45 Punkten nämlich gleichauf - und für das Finish hat sich die Elf von Niklas Schemmer einen neuen Torjäger gesichert.

Das Fernduell um die Landesliga beginnt am Sonntag aufs Neue, wenn Rhede Alemannia Pfalzdorf empfängt und Broekhuysen beim Kevelaerer SV gastiert. Nur der Meister steigt direkt in die Landesliga auf, der Tabellenzweite muss in die Relegation. Und wegweisend könnte schon die kommende Woche werden, wenn das Rückspiel bei den SFB steigt. Die Hausherren werden versuchen, die 0:2-Pleite aus dem Hinspiel auszugleichen, denn bei Punktgleichheit im Aufstiegsfall zählt der direkte Vergleich. Sollte das gelingen, wären zwei Relegationsspiele um den Aufstieg möglich.

Sacko kann im Aufstiegskampf helfen

Die Titelaspiranten wollen die Meisterschaft natürlich schon vorher entscheiden. Für die Rest-Saison hat der VfL Rhede nun einen neuen Torjäger vorgestellt - die neue Nummer 77 heißt Kemoh Sacko und hatte großen Anteil am Oberliga-Aufstieg von Blau-Weiß Dingden im vergangenen Sommer. Er schoss zehn Tore und legte weitere fünf Treffer zum Klassensprung auf. Wann der ehemalige Jugendspieler der Sportfreunde Lowick erstmals für seinen neuen Klub auflaufen kann, ist aktuell noch nicht bekannt, denn die offizielle Spielberechtigung hat noch kein Update erhalten - das heißt am Wochenende aber bekanntlich wenig.

Für den VfL Rhede ist Sacko in jedem Fall eine Verstärkung. Dieser Transfer vergrößert auch die Chance auf die Landesliga und wäre schon im kommenden Spitzenspiel eine Bereicherung für das Team von Schemmer.

Die Transfers des VfL Rhede 2025/26

VfL Rhede

Trainer: Niklas Schemmer

Zugänge: Luca Maximilian Schultze (), Leon Franken (RSV Praest), Nils Wenk (VfL Rhede), Lukas Holtwick (TuB Bocholt), Iker Prudencio (SV Biemenhorst), Kemoh Sacko (Blau-Weiß Dingden)

Abgänge: Tom-Luka Wanders (TuS Stenern), Lars Ortius (Hamminkelner SV), Tim Gebbing (SV Haldern), Luis Moddenborg (SV Biemenhorst III), Nils Wenk (SV Schermbeck)

