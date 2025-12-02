VFL Rhede gewinnt im heimischen Besagroup-Sportpark deutlich gegen die Dasdan-Elf. – Foto: Marcel Eichholz

VfL Rhede fegt Hamminkeln mit 7:0 vom Platz Doppelschläge in beiden Durchgängen, VfL verteidigt die Tabellenführung.

Der VfL Rhede bleibt das Maß der Dinge in der Bezirksliga 4. Am 15. Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Niklas Schemmer eindrucksvoll mit 7:0 (2:0) gegen Aufsteiger Hamminkelner SV durch und untermauerte damit ihre Tabellenführung.

Schon früh stellte Rhede die Weichen auf Sieg. Elias Francesco Librandi traf bereits nach fünf Minuten zur Führung, Luca Lorei legte nur vier Minuten später nach. Nach dem Wiederanpfiff sorgte ein Doppelschlag von Noah Erik Zschoche (56.) und Qwenn Landzaat (59.) für klare Verhältnisse. In der Schlussphase schraubten Maximilian Kreutzer (74.), erneut Zschoche (75.) sowie Leon Franken (90.) das Ergebnis in die Höhe.

„Es war nicht das klassische 7:0-Spiel“ Trotz des deutlichen Ergebnisses wollte VfL-Coach Niklas Schemmer die Partie nicht überbewerten: „Es war nicht das klassische 7:0-Spiel, sondern man muss heute auch ehrlich sagen, dass die entscheidenden Momente des Spiels einfach auch mal positiv für uns gelaufen sind. In den richtigen Situationen sind wir konzentriert und konstant geblieben. Wir haben es dann halt mit den beiden Doppelschlägen in der ersten sowie in der zweiten Halbzeit gut gemacht. Und die Jungs haben über 90 Minuten konzentrierten und guten Fußball gespielt, was man dann auch mal loben muss.“