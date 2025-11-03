VfL Rhede baut Tabellenführung weiter aus

Stürmer Leon Franken eröffnete den Torreigen bereits in der 4. Minute mit dem 1:0. Nur gut 20 Minuten später erhöhte Len Stenneken (26.) auf 2:0, ehe Nick Ebben (37.) und erneut Franken (45.) noch vor der Pause für eine komfortable 4:0-Führung sorgten. In der zweiten Halbzeit ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, sodass Florian Thomas (82.) für die Gäste aus Weeze noch den Ehrentreffer zum 4:1-Endstand erzielte. Durch den Dreier baut der VfL Rhede seine Tabellenführung aus, da der direkte Verfolger Sportfreunde Broekhuysen im Auswärtsspiel bei Borussia Veen nicht über ein Unentschieden hinauskam und nur einen Punkt mitnehmen konnte.

Moral und Selbstkritisch

Rhede Trainer Niklas Schemmer erklärte nach dem Spiel, dass er mit dem Auftritt seiner Akteure zufrieden war und lobte die Einstellung: „Wir haben heute in der ersten Halbzeit einen sehr ordentlichen Auftritt gemacht und führten verdient. In der zweiten Halbzeit fehlte uns dann etwas die Konzentration, der letzte Biss, und das Ergebnis hätte auch deutlich höher ausfallen können. Die Qualität und die Einstellung stimmen aber in der Mannschaft enorm, denn nach dem Spiel waren die Jungs sehr selbstreflektierend – das freut mich sehr. Dennoch ist der Sieg wichtig für die Moral, dass wir nach der unglücklichen Niederlage in der letzten Woche wieder in die Spur gekommen sind. Jetzt erwartet uns in der kommenden Woche ein sehr schweres Auswärtsspiel, wo wir aber an die gute Leistung anknüpfen wollen.“