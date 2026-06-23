VfL Repelen vor XXL-Umbruch: Neuer Trainer und erste Spieler sind da Der VfL Repelen braucht für die neue Saison eine komplett neue Mannschaft. Erste Personalentscheidungen sind gefallen. von Marcel Eichholz · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der VfL Repelen muss einen XXL-Umbruch bewältigen. – Foto: Burak Annac

Keine einfachen Wochen liegen hinter dem VfL Repelen. Wohl nur die erfolgreiche Hinrunde hat den Bezirksligisten vor dem Abstieg bewahrt. Aufatmen kann bei dem Moerser Verein aber niemand. Die gesamte Mannschaft und das Trainerteam haben nach dem letzten Spieltag ihren Hut genommen. Da aufgeben aber keine Option war, gibt es nun erste Personalentscheidungen zu verkünden.

Das gibt es bei einem Bezirksligisten auch nicht alle Tage. Der VfL Repelen stand nach dem letzten Spieltag der abgelaufenen Saison nicht nur ohne Trainer da, auch die Spieler hatten der ersten Mannschaft in Scharen den Rücken gekehrt. Auf der Vereinsseite bei FuPa war der Kader komplett leer, inzwischen sind zumindest wieder sechs Spieler sowie ein Trainer und ein Co-Trainer hinterlegt. Abteilungsleiter Georg Gaidt hatte in den vergangenen Wochen alle Hände voll zu tun. Unter keinen Umständen wollte er, dass es keine Mannschaft in der neuen Bezirksliga-Spielzeit gibt. Nach dem Abgang von Trainer Sercan Baloglu, der künftig als Assistent von Sven Schützek beim SV Scherpenberg in der Oberliga Niederrhein an der Seitenlinie stehen wird, waren auch der Sportliche Leiter Sascha Weyen und sein designierter Nachfolger Daniel Schäfer zurückgetreten. Unterstützung fand Gaidt in seinem langjährigen Vertrauten Cihan Sen, der tatkräftig unterstützte und Gaidt vertrat, wenn er mal nicht bei einem Termin persönlich anwesend sein konnte.

Martin Soblik übernimmt Erste Erfolge haben die beiden nun verkünden können. In einer Pressemitteilung hat der VfL Repelen die Verpflichtung von Martin Soblik als neuem Cheftrainer erklärt. Der trainierte zuletzt die U18-Mannschaft des VfB Homberg und wollte im Sommer eigentlich eine neue Senioren-Mannschaft am Rheindeich aufbauen, die wird aufgrund zu weniger Spieler aber wohl nicht zustande kommen. Die Anfrage aus Repelen kam da genau zum richtigen Zeitpunkt. Und einen Co-Trainer bringt Soblik gleich mit. Dennis Hüsken, der ihn bereits in Homberg unterstützt hat, kommt auch mit zum VfL. Nun ist es an den Verantwortlichen, schnell eine schlagkräftige Truppe zusammen zu stellen. "Es soll auch eine nachhaltige Neuausrichtung der Vereinsstrukturen erfolgen", heißt es in der Mitteilung. Dabei soll vor allem auf Spieler gesetzt werden, die sich mit dem VfL identifizieren können und am Neuaufbau mitwirken wollen. Die ersten Zugänge hat der neue Coach gleich mit im Gepäck. Unter ihnen findet sich zunächst sein Sohn Dominic Soblik, der seine erste Spielzeit bei de Senioren jüngst beendet hat. Aus dem Ex-Team des Trainers kommen Marko Jeremic, Alin-Mihail Tirim und Yirgit Yaman. Außerdem haben sich die beiden 19-jährigen Faisan Noah Waheb (1. FC Lintfort II) und Tim Küppers (FC Meerfeld) für Repelen entschieden.