VfL Repelen blickt auf den dritten Sieg

Der VfL Repelen darf den 5. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, eröffnen. Am Donnerstagabend empfängt der VfL den 1. FC Styrum. Beide Teams konnten bislang je zwei Siege für sich verbuchen, während Repelen zudem aber zwei Unentschieden holte, war Styrum in zwei Partien unterlegen. Am Freitagabend ist Aufsteiger VfB Homberg II beim Duisburger SV 1900 gefordert. Die Augen im Keller sind am Sonntag bei der SpVg Meiderich 06/95. Sie empfängt Schwarz-Weiß Alstaden. Diese Begegnungen stehen außerdem an.
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 14:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen