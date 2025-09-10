 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der VfL Repelen ist schon am Donnerstag wieder im Einsatz.
Der VfL Repelen ist schon am Donnerstag wieder im Einsatz. – Foto: M.A Roman

VfL Repelen blickt auf den dritten Sieg

Zwischen dem VfL Repelen und dem 1. FC Styrum wird der Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, am Donnerstagabend eröffnet.

Der VfL Repelen darf den 5. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, eröffnen. Am Donnerstagabend empfängt der VfL den 1. FC Styrum. Beide Teams konnten bislang je zwei Siege für sich verbuchen, während Repelen zudem aber zwei Unentschieden holte, war Styrum in zwei Partien unterlegen. Am Freitagabend ist Aufsteiger VfB Homberg II beim Duisburger SV 1900 gefordert. Die Augen im Keller sind am Sonntag bei der SpVg Meiderich 06/95. Sie empfängt Schwarz-Weiß Alstaden. Diese Begegnungen stehen außerdem an.

So läuft Spieltag 5

Morgen, 20:00 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
20:00live

Fr., 12.09.2025, 20:00 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
20:00live

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30live

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30live

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - GSG Duisburg
Sa., 27.09.25 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken - SV Genc Osman Duisburg
So., 28.09.25 14:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SC 1920 Oberhausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - VfB Homberg II
So., 28.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - Duisburger FV 08
So., 28.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Rhenania Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 28.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - TuS Asterlagen

Aufrufe: 010.9.2025, 15:00 Uhr
Marcel EichholzAutor