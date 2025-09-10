VfL Repelen blickt auf den dritten Sieg

Der VfL Repelen darf den 5. Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, eröffnen. Am Donnerstagabend empfängt der VfL den 1. FC Styrum. Beide Teams konnten bislang je zwei Siege für sich verbuchen, während Repelen zudem aber zwei Unentschieden holte, war Styrum in zwei Partien unterlegen. Am Freitagabend ist Aufsteiger VfB Homberg II beim Duisburger SV 1900 gefordert. Die Augen im Keller sind am Sonntag bei der SpVg Meiderich 06/95. Sie empfängt Schwarz-Weiß Alstaden. Diese Begegnungen stehen außerdem an.